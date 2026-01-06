In un video caricato successivamente sul proprio canale YouTube, il giornalista sportivo Andrea Marinozzi ha voluto spendere alcune parole sul nuovo acquisto in attacco dei rossoneri: Niclas Fullkrug, classe '93 arrivato in prestito dal West Ham fino a fine stagione.Il giornalista ha voluto analizzare anche quelli che sono i suoi punti forti, per poi spostarsi sulla sua condizione fisica. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Marinozzi: “Fullkrug? Attaccante che mancava in questa stadia. Porta qualcosa in più”
ULTIME MILAN NEWS
Marinozzi: “Fullkrug? Attaccante che mancava in questa stadia. Porta qualcosa in più”
Il giornalista sportivo Andrea Marinozzi ha voluto spendere alcune parole sul nuovo acquisto in attacco del Milan: Niclas Fullkrug. La sua analisi tra movimenti e condizione fisica...
Milan, Marinozzi su Fullkrug—
LEGGI ANCHE: Milan, tra infortuni e mercato: le ultime su Loftus e Nkunku. Bartesaghi in Premier? Kostic…
Il commento e l'opinione di Andrea Marinozzi su NIclas Fullkrug: "Dobbiamo parlare di Fullkrug: attaccante che mancava in questa squadra, centravanti che per caratteristiche il Milan non aveva. Quando entra i rossoneri hanno l’opportunità di alzare il pallone e la chance per Pulisic arriva così. Fullkrug non è solo un target man, che è la sua funzione principale, ma è anche abile nella gestione del pallone: pensavo di trovarlo più appesantito e invece l’ho trovato con una buona condizione fisica. Tecnicamente non è scorso e quindi porta qualcosa in più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA