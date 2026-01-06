Il commento e l'opinione di Andrea Marinozzi su NIclas Fullkrug: "Dobbiamo parlare di Fullkrug: attaccante che mancava in questa squadra, centravanti che per caratteristiche il Milan non aveva. Quando entra i rossoneri hanno l’opportunità di alzare il pallone e la chance per Pulisic arriva così. Fullkrug non è solo un target man, che è la sua funzione principale, ma è anche abile nella gestione del pallone: pensavo di trovarlo più appesantito e invece l’ho trovato con una buona condizione fisica. Tecnicamente non è scorso e quindi porta qualcosa in più".