Luka Modric è la classe fatta a calciatore, si sa, ma oggi è arrivato un riconoscimento davvero importante per il calciatore del Milan: la speciale classifica...

Luka Modric è la classe fatta a calciatore, si sa, ma oggi è arrivato un riconoscimento davvero importante. Il centrocampista croato del Milan, arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero, è stato inserito al quinto posto nella lista dei 25 migliori calciatori del 21° secolo secondo ESPN che, tra l'altro, ha inserito tantissimi ex calciatori del Milan nella classifica.

Milan, che riconoscimento per Modric

I primi tre posti, naturalmente, sono occupati da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Thierry Henry. In top 10, oltre al centrocampista croato ci sono anche Ronaldo Nazario, che però si sa, in rossonero è stato poco, e Ronaldinho, arrivato al Milan nel 2008 e rimasto fimo al 2011. Fuori dalla top10, subito all'undicesimo posto, presenzia Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan ed attuale dirigente.