Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE

Calciomercato gennaio Milan 2026 LIVE
È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri
Redazione

Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.

Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!

Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.

12:00

TUTTI I PRO DI GORETZKA 

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero molto attenti alla situazione di Goretzka per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Ecco la nostra analisi

11:32

IL FUTURO DI FOFANA

Calciomercato Milan, voci importanti sul possibile futuro di Fofana e l'interesse del Galatasaray. Ecco il possibile valore e i dettagli

10:50

NUOVI CONTATTI PER KOSTIC 

Il giornalista Gianluca Di Marzio fa il punto anche sul calciomercato del Milan. I rossoneri spingono ancora per il giovane Andrej Kostic. Ecco i dettagli

9:38

LE ULTIME NOVITA' DI PELLEGATTI SU FOFANA

Calciomercato Milan, su Fofana ci sarebbe il forte pressing del Galatasaray pronto a un'offerta molto importante per club e giocatore. Le ultime e il timore di Carlo Pellegatti

9:17

IL MILAN CI PROVA PER GOREZTKA 

Calciomercato Milan, Goretzka potrebbe essere un giocatore molto interessante per il futuro della squadra di Massimiliano Allegri. Le ultime novità da 'Tuttosport'

8:54

RINNOVO DI MAIGNAN A UN PASSO

Calciomercato Milan, il rinnovo di Mike Maignan continua a fare parlare. Il francese potrebbe presto firmare un nuovo contratto con i rossoneri. Il punto su Nicolò Schira

8:30

OCCHIO ALL'OCCASIONE IN MEDIANA

Il Milan ci prova per un giocatore molto interessante

Le notizie sul mercato del Milan del 15 gennaio 2026.

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).

CESSIONI: nessuna.

OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).

