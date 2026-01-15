Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.
Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE
Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!
Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.
Le notizie sul mercato del Milan del 15 gennaio 2026.
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).
CESSIONI: nessuna.
OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).
