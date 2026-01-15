Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del mercato del Milan a gennaio dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
"Perdete ogni speranza o voi del Milan che pensate al mercato. Ad ascoltare la dichiarazione di Max Allegri sembra tramontata la possibilità che arrivi un'altra pedina dal mercato di gennaio". Questo il commento alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri da parte di Franco Ordine.

Il giornalista continua con la sua analisi da 'Il Giornale': "Specie nelle ore in cui è ufficiale la rinuncia a Pavlovic sia per il Como che per il Lecce domenica sera a San Siro mentre Fullkrug, da buon tedesco, può addirittura ricomparire in panchina a sorpresa e a dimostrazione che non è tedesco solo di anagrafe".

Ordine conclude il suo ragionamento sul mercato del Milan: "Senza ricambi affidabili in difesa e con i numeri contati in attacco, può darsi che in questo caso Allegri si comporti, secondo tradizione, da leale aziendalista ma è altrettanto evidente che è proprio il club ad assumersi una gravissima responsabilità qualora non dovesse riuscire a garantire nemmeno una pedina per la difesa".

