Il giornalista continua con la sua analisi da 'Il Giornale': "Specie nelle ore in cui è ufficiale la rinuncia a Pavlovic sia per il Como che per il Lecce domenica sera a San Siro mentre Fullkrug, da buon tedesco, può addirittura ricomparire in panchina a sorpresa e a dimostrazione che non è tedesco solo di anagrafe".