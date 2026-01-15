PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Stasera il Milan a Como per rimanere a -3”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus, c'è Mingueza. Pio è un Golden Gol. Chivu a + 6 su Conte. Torino: Obrador e Prati vicini. Stasera il Milan a Como per rimanere a -3. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

