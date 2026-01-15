PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan d’assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan d’assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan d'assalto. Leao con Nkunku
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A: potere Inter. Vittoria contro il Lecce e il Napoli pareggia contro il Parma. Milan d'assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta. La Juventus tenta il doppio colpo: Chiesa con Mingueza. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

Leggi anche
Milan, Tomaselli ha dubbi: “Allegri dice che la sua squadra deve migliorare, ma ci sono i...
Milan, per l’attacco non c’è pace: si ferma Füllkrug. L’infortunio e tempi per il rientro

© RIPRODUZIONE RISERVATA