Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan d'assalto. Leao con Nkunku

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A: potere Inter. Vittoria contro il Lecce e il Napoli pareggia contro il Parma. Milan d'assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta. La Juventus tenta il doppio colpo: Chiesa con Mingueza. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
