Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Tomaselli ha dubbi: “Allegri dice che la sua squadra deve migliorare, ma ci sono i margini per farlo?”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Tomaselli ha dubbi: “Allegri dice che la sua squadra deve migliorare, ma ci sono i margini per farlo?”

Tomaselli dubbioso: 'Milan, ci sono i margini per migliorare?
Il giornalista Paolo Tomaselli ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nel suo articolo per il 'Corriere della Sera'. Ecco le sue parole
Redazione

Nell'edizione odierna del 'Corriere della Sera' il giornalista Paolo Tomaselli ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella lotta Scudetto assieme a Inter e Napoli, impegnate nelle sfide contro Parma e Lecce, valide per i recuperi della 16^ giornata di Serie A. Ecco, di seguiti, il suo commento.

Tomaselli commenta sul 'CorSera' il Milan nella lotta Scudetto

—  

"Allegri invece continua a ripetere che il suo Milan in versione Robin Hood, che ruba tutti i punti ai ricchi e ne lascia molti ai poveri, «deve migliorare». Ma i margini, al netto del mercato, ci sono? Adesso che la Champions vive le ultime due giornate decisive, in attesa di playoff e ottavi, Inter, Atalanta Napoli e Juve entrano in un’altra dimensione. Il Milan no".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic

Tomaselli ha poi aggiunto: "L’unica volta che era senza coppe, Allegri in versione juventina però crollò a febbraio, dopo lo scontro diretto con l’Inter del- la seconda stella. Il derby è in agenda l’8 marzo, alla vigilia degli ottavi di Champions. Napoli-Milan a inizio aprile, subito dopo lo spareggio mondiale dell’Italia, che coinvolge tanti protagonisti di Inter, Napoli, Roma e Juve e influirà sugli azzurri. Forse non abbiamo ancora visto nulla".

Leggi anche
Milan, per l’attacco non c’è pace: si ferma Füllkrug. L’infortunio e tempi per il rientro
Prima pagina Tuttosport: “Verso Como-Milan: Allegri perde già Füllkrug, frattura al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA