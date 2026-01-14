Tomaselli dubbioso: 'Milan, ci sono i margini per migliorare?

Tomaselli ha poi aggiunto: "L’unica volta che era senza coppe, Allegri in versione juventina però crollò a febbraio, dopo lo scontro diretto con l’Inter del- la seconda stella. Il derby è in agenda l’8 marzo, alla vigilia degli ottavi di Champions. Napoli-Milan a inizio aprile, subito dopo lo spareggio mondiale dell’Italia, che coinvolge tanti protagonisti di Inter, Napoli, Roma e Juve e influirà sugli azzurri. Forse non abbiamo ancora visto nulla".