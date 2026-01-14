Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Verso Como-Milan: Allegri perde già Füllkrug, frattura al piede”

Prima pagina Tuttosport: 'Verso Como-Milan: Allegri perde già Füllkrug, frattura al piede'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il tecnico Luciano Spalletti, domenica sera, ha riunito tutta la squadra intorno alla tv per vedere Inter-Napoli, spiegando ai suoi giocatori dove si può e si deve migliorare per arrivare preparati agli scontri diretti con le rivali nella corsa allo Scudetto.

In alto, sotto la testata, spazio invece alla Coppa Italia 2025-2026 che, ieri sera, vedeva Roma e Torino affrontarsi per gli ottavi di finale. Vittoria granata, 2-3, al termine di una partita pirotecnica: due volte in vantaggio il Toro, con Che Adams, due volte rimonta giallorossa, con Mario Hermoso e Antonio Arena. Nel finale, poi, la rete di Emirhan İlkhan ha dato la qualificazione alla squadra di Marco Baroni.

Oggi e domani, però, spazio ai recuperi della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: alle ore 18:00, in Napoli-Parma, da segnalare l'assenza dello squalificato Antonio Conte, tecnico degli azzurri. Alle ore 20:45, per Inter-Lecce, nerazzurri senza l'infortunato Hakan Çalhanoğlu. Domani sera, per Como-Milan, niente Niclas Füllkrug per i rossoneri di Massimiliano Allegri: il tedesco si è fratturato un dito del piede.

Sul fronte mercato, invece, da segnalare la decisione di Giacomo Raspadori, che lascia, sì, l'Atlético Madrid per tornare in Serie A, ma non sceglie la Roma di Gian Piero Gasperini, bensì l'Atalanta di Raffaele Palladino.

