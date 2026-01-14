In alto, sotto la testata, spazio invece alla Coppa Italia 2025-2026 che, ieri sera, vedeva Roma e Torino affrontarsi per gli ottavi di finale. Vittoria granata, 2-3, al termine di una partita pirotecnica: due volte in vantaggio il Toro, con Che Adams, due volte rimonta giallorossa, con Mario Hermoso e Antonio Arena. Nel finale, poi, la rete di Emirhan İlkhan ha dato la qualificazione alla squadra di Marco Baroni.