In alto, sotto la testata, spazio invece alla Coppa Italia 2025-2026 che, ieri sera, vedeva Roma e Torino affrontarsi per gli ottavi di finale. Vittoria granata, 2-3, al termine di una partita pirotecnica: due volte in vantaggio il Toro, con Che Adams, due volte rimonta giallorossa, con Mario Hermoso e Antonio Arena. Nel finale, poi, la rete di Emirhan İlkhan ha dato la qualificazione alla squadra di Marco Baroni.
Oggi e domani, però, spazio ai recuperi della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: alle ore 18:00, in Napoli-Parma, da segnalare l'assenza dello squalificato Antonio Conte, tecnico degli azzurri. Alle ore 20:45, per Inter-Lecce, nerazzurri senza l'infortunato Hakan Çalhanoğlu. Domani sera, per Como-Milan, niente Niclas Füllkrug per i rossoneri di Massimiliano Allegri: il tedesco si è fratturato un dito del piede.
Sul fronte mercato, invece, da segnalare la decisione di Giacomo Raspadori, che lascia, sì, l'Atlético Madrid per tornare in Serie A, ma non sceglie la Roma di Gian Piero Gasperini, bensì l'Atalanta di Raffaele Palladino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA