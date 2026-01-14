Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'agitata vigilia di Napoli e Inter, attese - in serata - dai recuperi della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. I partenopei, alle ore 18:00, sfideranno al 'Maradona' il Parma: mancherà il tecnico Antonio Conte, squalificato per due turni. Successivamente, alle ore 20:45, spazio ad Inter-Lecce, con i nerazzurri che hanno perso per infortunio il regista turco Hakan Çalhanoğlu. Le speranze di gol affidate a Rasmus Højlund e Marcus Thuram.

Incredibile allo stadio 'Olimpico': la Roma di Gian Piero Gasperini, che affrontava il Torino di Marco Baroni negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026, perde 2-3 e saluta la competizione. Granata due volte avanti con Che Adams e due volte ripresi dai giallorossi, con Mario Hermoso e Antonio Arena. Nel finale, la rete di Emirhan İlkhan sancisce la qualificazione degli ospiti ai quarti.

Spazio, poi, al mercato. Il Milan - che perde per qualche giorno Niclas Füllkrug, infortunato ad un dito del piede - pensa di prendere Leon Goretzka, che è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. L'Atalanta, invece, si aggiudica la corsa a Giacomo Raspadori dell'Atlético Madrid. E ora torna in bilico la posizione di Ademola Lookman, per il quale Fenerbahçe e Galatasaray sono pronti a ingaggiare un bel derby di İstanbul.

