Incredibile allo stadio 'Olimpico': la Roma di Gian Piero Gasperini , che affrontava il Torino di Marco Baroni negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026 , perde 2-3 e saluta la competizione. Granata due volte avanti con Che Adams e due volte ripresi dai giallorossi, con Mario Hermoso e Antonio Arena . Nel finale, la rete di Emirhan İlkhan sancisce la qualificazione degli ospiti ai quarti.

Spazio, poi, al mercato. Il Milan - che perde per qualche giorno Niclas Füllkrug, infortunato ad un dito del piede - pensa di prendere Leon Goretzka, che è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. L'Atalanta, invece, si aggiudica la corsa a Giacomo Raspadori dell'Atlético Madrid. E ora torna in bilico la posizione di Ademola Lookman, per il quale Fenerbahçe e Galatasaray sono pronti a ingaggiare un bel derby di İstanbul.