In alto, sotto la testata, il commento a Roma-Torino, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: risultato finale, 2-3 allo stadio 'Olimpico' e qualificazione per i granata di Marco Baroni. Toro avanti con Che Adams, poi raggiunto da Mario Hermoso. Ancora Adams per gli ospiti, fino al pareggio di Antonio Arena nel finale. All'ultimo, però, Emirhan İlkhan e blitz riuscito.
Tanto spazio, poi, al mercato. Il Milan ci prova per Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. L'Atalanta beffa la Roma e ingaggia Giacomo Raspadori dall'Atlético Madrid mentre Federico Chiesa, pur di tornare alla Juventus, è pronto a tagliarsi lo stipendio che percepisce al Liverpool.
© RIPRODUZIONE RISERVATA