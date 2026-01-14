Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei recuperi della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma nella giornata odierna. Alle ore 18:00, al 'Maradona', spazio a Napoli-Parma: partenopei senza Antonio Conte in panchina, vista la squalifica per due turni. Quindi, alle ore 20:45, Inter-Lecce.

In alto, sotto la testata, il commento a Roma-Torino, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: risultato finale, 2-3 allo stadio 'Olimpico' e qualificazione per i granata di Marco Baroni. Toro avanti con Che Adams, poi raggiunto da Mario Hermoso. Ancora Adams per gli ospiti, fino al pareggio di Antonio Arena nel finale. All'ultimo, però, Emirhan İlkhan e blitz riuscito.

Tanto spazio, poi, al mercato. Il Milan ci prova per Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. L'Atalanta beffa la Roma e ingaggia Giacomo Raspadori dall'Atlético Madrid mentre Federico Chiesa, pur di tornare alla Juventus, è pronto a tagliarsi lo stipendio che percepisce al Liverpool.

