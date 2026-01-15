Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter stacca il Napoli. Stasera il Milan”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Serie A: Pio tutto. L'Inter vince contro il Lecce, il Napoli frena col Parma. Malen abbraccia le Roma e gioca. Sprint Bologna: da Helland all'Hellas. La Juventus ha in pugno Mingueza. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
