Calciomercato Milan, Dutu saluta i rossoneri: il classe 2005 vola in Romania

Un fulmine a ciel sereno quello che ha squarciato i cieli di Milano: Matteo Dutu, dal Milan si trasferisce in Romania, le ultime
Un fulmine a ciel sereno quello che ha squarciato i cieli di Milano. Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha riferito che il giovane difensore del Milan Matteo Dutu lascia definitivamente l'Italia per trasferirsi alla corte della Dinamo Bucharest.

Milan, Dutu saluta i rossoneri

Il giovane difensore classe 2005 del Milan Futuro dice addio ai colori rossoneri per trasferirsi a titolo definitivo in Romania con un contratto a lungo termine: ben 4 anni per il giovane, fino al 2030.

Dutu, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è arrivato al Milan nell'estate del 2024 dopo aver fatto una buonissima stagione con i biancocelesti: 2.475 minuti in campo con la Primavera 1 segnando anche 1 rete.

Alto ben 192 cm, Dutu è un difensore che fa della forza fisica una delle sue doti migliori. Con un buonissimo senso della posizione, il suo punto di forza è la cattiveria che mette in campo, rendendosi davvero scomodo per gli attaccanti che lo affrontano.

