Dutu, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è arrivato al Milan nell'estate del 2024 dopo aver fatto una buonissima stagione con i biancocelesti: 2.475 minuti in campo con la Primavera 1 segnando anche 1 rete.
Alto ben 192 cm, Dutu è un difensore che fa della forza fisica una delle sue doti migliori. Con un buonissimo senso della posizione, il suo punto di forza è la cattiveria che mette in campo, rendendosi davvero scomodo per gli attaccanti che lo affrontano.
