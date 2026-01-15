PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, colpo in canna per il centrocampo? Ci sono anche i rossoneri: le ultime di calciomercato

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, colpo in canna per il centrocampo? Ci sono anche i rossoneri: le ultime di calciomercato

Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe essere alla ricerca anche per l'estate per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri. Ecco un possibile nome
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato, a centrocampo spunta un'occasione: Milan pronto all'investimento? Ecco per chi

Calciomercato Milan, il mercato di gennaio è iniziato, ma il club potrebbe essere alla ricerca di giocatori anche in vista delle prossime stagioni o per migliorare la rosa dall'estate in poi. Per questo non è da escludere che il club possa pensare a un investimento importante su alcuni giocatori in scadenza di contratto. Ecco alcune opzioni per quanto riguarda il centrocampo. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA