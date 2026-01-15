Calciomercato Milan, le ultime da Marchetti: 'Seguito Maguire. Su Kostic...'

Calciomercato Milan, le parole di Luca Marchetti

"Non ci sono necessità ma opportunità per il Milan a Gennaio. Si sta parlando del difensore, Maguire è un nome, può avere una facilità ad andare via perché è in scadenza di contratto, il Milan sta valutando ma non ha approfondito. Le opportunità possono nascere anche in altre zone ma per il futuro. Il Milan sta puntando forte il giovane classe 2007 Kostic. C’è molta distanza tra domanda e offerta. Il Milan è fermo a 4,5 milioni, offerta molto bassa perché ha una clausola di 20 milioni. Il Partizan ne vuole 12 con una percentuale sulla futura rivendita e dei bonus. Non ci sono ora le condizioni ma si riparlerà sicuramente. Il Milan lo vorrebbe subito, per portarlo subito alla primavera o a Milan Futuro".