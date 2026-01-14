Pianeta Milan
Calciomercato Milan, spunta un nuovo difensore dalla Premier League: opportunità per gennaio

Milan alla ricerca di un difensore. Ecco il nuovo nome dalla Premier
Il Milan è alla ricerca di un difensore nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto raccontato da Luca Marchetti (Sky Sport), ci sarebbe un'opportunità dalla Premier League. Ecco di chi si tratta
Come noto, il calciomercato è aperto da inizio gennaio ma il Milan ha già piazzato il primo colpo prima di Natale. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è arrivato dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Probabilmente, l'ex Borussia Dortmund non sarà l'unico arrivo nel mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, spunta Maguire per la difesa

L'altro reparto in cui il Milan cerca un'occasione, preferibilmente in prestito, è la difesa. I tanti nomi fatti nelle scorse settimane hanno alcune caratteristiche comuni, ovvero il fatto che siano giocatori con esperienza e duttili, vedi Federico Gatti, uno dei preferiti di Massimiliano Allegri.

Milan, la giornata impegnativa di Allegri. Fullkrug in panchina a Como e le ultime sul difensore

Nelle ultime ore, è emerso un nuovo nome. Secondo Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, il Milan e la Roma avrebbero messo gli occhi su Harry Maguire, difensore in scadenza del Manchester United. Con ogni probabilità, il centrale inglese non rinnoverà e potrebbe decidere di lasciare la Premier già a gennaio, visto il minutaggio limitato degli ultimi mesi. Per questo motivo il club rossonero lo considera una buona occasione, ma per ora non c'è nulla di concreto. Staremo a vedere come si evolverà questa situazione nelle prossime settimane.

