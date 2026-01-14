Milan alla ricerca di un difensore. Ecco il nuovo nome dalla Premier

Nelle ultime ore, è emerso un nuovo nome. Secondo Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, il Milan e la Roma avrebbero messo gli occhi su Harry Maguire, difensore in scadenza del Manchester United. Con ogni probabilità, il centrale inglese non rinnoverà e potrebbe decidere di lasciare la Premier già a gennaio, visto il minutaggio limitato degli ultimi mesi. Per questo motivo il club rossonero lo considera una buona occasione, ma per ora non c'è nulla di concreto. Staremo a vedere come si evolverà questa situazione nelle prossime settimane.