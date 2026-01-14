Pianeta Milan
Scambio tra Gatti e Loftus-Cheek, si complica tutto: ecco perché. E salta una pista per la difesa

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', potrebbe arenarsi in via definitiva lo scambio del quale Juventus e Milan - per questa sessione invernale di calciomercato - stavano discutendo tra Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Il motivo è semplice
I 'rumors' di calciomercato, sempre più insistenti negli ultimi giorni, davano Juventus e Milan in costante, continuo contatto per portare a termini uno scambio importante in questa sessione invernale di trattative. Il Milan di Massimiliano Allegri, alla ricerca di un difensore centrale, avrebbe ottenuto Federico Gatti, italiano classe 1998; la Juventus di Luciano Spalletti, invece, bisognosa di un centrocampista, avrebbe ricevuto Ruben Loftus-Cheek, inglese classe 1996.

Gatti al Milan e Loftus-Cheek alla Juventus? Operazione di calciomercato a rischio

L'operazione si sarebbe dovuta concludere, magari nell'ultima settimana del mercato di riparazione, con uno scambio di prestiti. A esborso zero, quindi, tanto per le casse del club di Via Aldo Rossi quanto per quelle del club di Corso Galileo Ferraris. Secondo quanto riferito, però, da Claudio Raimondi, giornalista di 'SportMediaset', nel telegiornale sportivo su 'Italia Uno', lo scambio tra Gatti e Loftus-Cheek si sarebbe complicato.

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri prima corre poi parla. Calciomercato, Goretzka più di un'idea. Intanto, Fofana ... >>>

Motivo? Benché stuzzicati dalla possibilità di invertirsi le maglie e di ritagliarsi spazio da titolare dove, oggi, nell'attuale squadra, difficilmente avrebbero, nessuno dei due giocatori vuole cambiare maglia con la formula del prestito. Inoltre, per 'SM', si raffredda - per quanto concerne la caccia del Milan ad un difensore centrale, anche la pista che porta(va) a Diego Coppola, classe 2003, italiano ex Hellas Verona in uscita dagli inglesi del Brighton: il giocatore, infatti, viene ritenuto un po' troppo lento dai rossoneri.

