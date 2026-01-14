Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', potrebbe arenarsi in via definitiva lo scambio del quale Juventus e Milan - per questa sessione invernale di calciomercato - stavano discutendo tra Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Il motivo è semplice

Daniele Triolo Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 15:09)

I 'rumors' di calciomercato, sempre più insistenti negli ultimi giorni, davano Juventus e Milan in costante, continuo contatto per portare a termini uno scambio importante in questa sessione invernale di trattative. Il Milan di Massimiliano Allegri, alla ricerca di un difensore centrale, avrebbe ottenuto Federico Gatti, italiano classe 1998; la Juventus di Luciano Spalletti, invece, bisognosa di un centrocampista, avrebbe ricevuto Ruben Loftus-Cheek, inglese classe 1996.