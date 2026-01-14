Pianeta Milan
Calciomercato, la rivelazione di Moretto: “Milan defilato, questo giocatore non arriverà”

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in uno degli ultimi video pubblicati sul tema su 'YouTube' ha fornito un importante novità su un obiettivo del Milan: il ragazzo, talento puro, sembra allontanarsi definitivamente ...
Si è scritto e detto molto, nelle ultime settimane, di un concreto interesse del Milan per Sidiki Chérif, classe 2006, attaccante franco-guineano che, in questa stagione, con la maglia dei francesi dell'Angers, ha realizzato 4 gol in 18 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia, in 1.092' sul terreno di gioco.

La concorrenza, su Chérif, è sempre stata folta: il Milan non è mai stato l'unico club interessato al promettente giocatore, sotto contratto con l'Angers fino al 30 giugno 2028. Stando, ora, a quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in uno degli ultimi video pubblicati su 'YouTube' su questo tema, il calciatore può considerarsi ormai perso.

"Avevo detto qualche settimana fa che il Milan non aveva grandi speranze di arrivare a Chérif. L'entourage del giocatore lo stava muovendo verso altri campionati, anche per questioni economiche oltre che per il progetto sportivo. Confermo quello che scrivono in Francia dove parlano di un accordo verbale tra Chérif e il Crystal Palace. Il Milan si è quindi defilato", le parole di Moretto.

