"Avevo detto qualche settimana fa che il Milan non aveva grandi speranze di arrivare a Chérif. L'entourage del giocatore lo stava muovendo verso altri campionati, anche per questioni economiche oltre che per il progetto sportivo. Confermo quello che scrivono in Francia dove parlano di un accordo verbale tra Chérif e il Crystal Palace. Il Milan si è quindi defilato", le parole di Moretto.