Il Milan lavora al futuro. Alcune parti della dirigenza rossonera, ovvero Jovan Kirovski e Geoffrey Moncada, stanno continuando a lavorare per portare a Milano il giovane Andrej Kostic del Partizan Belgrado. In questi ultimi giorni, come riferito da calciomercato.com, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha intensificato di molto i contati con il club serbo per cercare di chiudere l'affare a delle condizioni che avrebbero soddisfatto ambo le parti.