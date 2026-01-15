PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, accelerata per Kostic: Moncada e Kirovski al lavoro

Il Milan lavora al futuro. Jovan Kirovski e Geoffrey Moncada, stanno continuando a lavorare per portare a Milano il giovane Kostic: le ultime
Alessia Scataglini
Il Milan lavora al futuro. Alcune parti della dirigenza rossonera, ovvero Jovan Kirovski e Geoffrey Moncada, stanno continuando a lavorare per portare a Milano il giovane Andrej Kostic del Partizan Belgrado. In questi ultimi giorni, come riferito da calciomercato.com, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha intensificato di molto i contati con il club serbo per cercare di chiudere l'affare a delle condizioni che avrebbero soddisfatto ambo le parti.

Milan, le ultime su Kostic

In casa Milan la pensano così sul giovane: Kostic andrebbe inizialmente al Milan Futuro, ma con la possibilità di allenarsi assieme alla Prima Squadra per essere valutato, di conseguenza, da Massimiliano Allegri. L'investimento, infatti, riguarda proprio al futuro della prima squadra rossonera. Il giovane Kostic, d'altronde, si è reso già un vero e proprio protagonista nella Serbian League: 8 goal l'interesse di numerosi club europei.

La prima proposta dei rossoneri, fatta 15 giorni fa, era di circa 4 milioni di euro più 1 di bonus. Il club serbo, però, ha 'declinato' l'offerta chiedendo di più, visto che il 20% spetterebbe al Buducnost Podgorica. Il Milan è già pronto a migliorare la propria offerta, cercando di arrivare ad un vero e proprion accordo nelle prossime 24/48 ore così da portare il giovane in Italia già dalla prossima settimana. La fiducia aumenta sempre di più.

