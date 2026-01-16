Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Camarda torna ma si deve operare? La situazione

Milan, Camarda verso il ritorno: prevista operazione alla spalla
Importanti novità sul futuro di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan in prestito al Lecce. Ecco le ultime da 'Gazzetta.it'
Prima di Lecce-Parma, l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco aveva annunciato che Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, si era infortunato alla spalla e che non sarebbe stato della partita.

Calciomercato Milan, per Camarda probabile operazione alla spalla

Gli esami svolti i giorni seguenti hanno evidenziato uno stop di 15 giorni, ma potrebbero essere di più. Ne parla 'Gazzetta.it', riprendendo la notizia di oggi secondo cui Milan e Lecce starebbero cercando un accordo per far tornare anticipatamente a Milanello il classe 2008.

La novità che aggiunge il sito del quotidiano sportivo è la possibilità di un'operazione alla spalla, in modo da risolvere il problema che sembra essere più grave di una semplice contusione. La decisione è, soprattutto, nelle mani di Camarda. Ha due strade davanti a lui. La prima è una scelta conservativa che gli permetterebbe di giocare tra qualche settimana, probabilmente con un tutore. Questa idea, però, complicherebbe la preparazione estiva in caso di operazione a giugno. La seconda, quella più probabile, riguarda il ritorno a Milano, con annessa operazione alla spalla e recupero totale verso aprile. Per ora non sono state prese decisioni definitive, ma si va verso la seconda possibilità.

