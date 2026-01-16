Milan, Camarda verso il ritorno: prevista operazione alla spalla

La novità che aggiunge il sito del quotidiano sportivo è la possibilità di un'operazione alla spalla, in modo da risolvere il problema che sembra essere più grave di una semplice contusione. La decisione è, soprattutto, nelle mani di Camarda. Ha due strade davanti a lui. La prima è una scelta conservativa che gli permetterebbe di giocare tra qualche settimana, probabilmente con un tutore. Questa idea, però, complicherebbe la preparazione estiva in caso di operazione a giugno. La seconda, quella più probabile, riguarda il ritorno a Milano, con annessa operazione alla spalla e recupero totale verso aprile. Per ora non sono state prese decisioni definitive, ma si va verso la seconda possibilità.