Lontani non è il classico bomber d'area di rigore: chiariamoci ha già un granissimo senso del gol. Sa trovare la porta in qualsiasi modo ed è spesso e volentieri il più pericoloso del Milan Primavera. Diciamo però che non è un numero '9' alla vecchia maniera. Lontani è una prima punta atipica visto che supera di poco il metro e ottanta di altezza, non ha un fisico imponente, ma sa usare al meglio le sue qualità. Spesso parte esterno, largo a sinistra. Proprio in questa posizione ha messo a ferro e fuoco la difesa dell'Inter nel primo tempo (partita in cui è uscito per un infortunio al piede). Tecnica di base davvero importante: sa rientrare sul destro, dribbla con facilità, sa tirare in porta e anche di testa è bravissimo. Proprio il suo gol nel derby parla chiaro. Inserimento e colpo di testa sul primo palo perfetto. La sua partita fantastica contro l'Inter è la conferma di come Lontani sia un talento davvero importante per il futuro del Milan.