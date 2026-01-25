Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Lontani il bomber atipico del Milan Primavera: gol a valanga e dominatore nel derby

Milan Primavera, Lontani un gol e un assist nel derby contro l'Inter. L'attaccante sta avendo dei numeri pazzeschi con i rossoneri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continua il campionato del Milan Primavera. La squadra di Giovanni Renna continua a fare crescere i giovani talenti del settore giovanile rossonero, cercando comunque di mantenere in alto i risultati in campo. Non facile visto che spesso il Milan Primavera gioca con calciatori molto giovani, tra cui anche diversi classe 2008 e alcuni del 2009. In attacco brilla proprio un classe 2008 ovvero Matteo Lontani. Il giovane bomber è il vero trascinatore della prima parte della stagione del Milan Primavera.

Milan Primavera, che numeri per Lontani

Con il gol e l'assist nel derby contro l'Inter giocato ieri (terminato 2-2 con pareggio nerazzurro a pochi minuti dal termine), Lontani sale a quota 10 gol in campionato in 17 partite e 3 assist. Un vero e proprio dominio tutto fuorché scontato. Si perché per Lontani è la prima stagione con il Milan Primavera dopo avere dominato con il Milan Under 17 (29 gol in 40 presenze). La media realizzativa resta molto simile nonostante il cambio di categoria.

Lontani non è il classico bomber d'area di rigore: chiariamoci ha già un granissimo senso del gol. Sa trovare la porta in qualsiasi modo ed è spesso e volentieri il più pericoloso del Milan Primavera. Diciamo però che non è un numero '9' alla vecchia maniera. Lontani è una prima punta atipica visto che supera di poco il metro e ottanta di altezza, non ha un fisico imponente, ma sa usare al meglio le sue qualità. Spesso parte esterno, largo a sinistra. Proprio in questa posizione ha messo a ferro e fuoco la difesa dell'Inter nel primo tempo (partita in cui è uscito per un infortunio al piede). Tecnica di base davvero importante: sa rientrare sul destro, dribbla con facilità, sa tirare in porta e anche di testa è bravissimo. Proprio il suo gol nel derby parla chiaro. Inserimento e colpo di testa sul primo palo perfetto. La sua partita fantastica contro l'Inter è la conferma di come Lontani sia un talento davvero importante per il futuro del Milan.

