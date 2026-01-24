Primavera, Milan-Inter finisce 2-2: secondo tempo negativo per i rossoneri

Secondo tempo che si apre senza emozioni per i primi minuti, ancora tanta intensità e diversi duelli a centrocampo. Al 55' brutto infortunio muscolare per Castiello , costretto a uscire (con difficoltà) dal campo. La riapre l' Inter alla prima occasione. Accorcia le distanze Mancuso con un destro dal centro dell'area. Il minuto dopo i rossoneri vicini due volte al 3-1, prima con Lontani col mancino, dopo Perera sugli sviluppi di un angolo. In questa occasione, rossoneri chiedono un rigore per trattenuta ma il direttore di gara non segnala nulla e lascia proseguire. Dopo il gol cresce la pressione nerazzurra. Forcing degli ospiti che porta diverse occasioni importanti ai nerazzurri, abilmente neutralizzate dal portiere rossonero Faccioli . L'estremo difensore milanista, però, non può nulla, al 90' sul gol del pareggio nerazzurro di Zarate . Nel finale, altro intervento prodigioso di Faccioli che evita la rimonta totale dell'Inter a un minuto dalla fine.

Il derby lascia l'amaro in bocca ai rossoneri, visto il doppio vantaggio con cui si era concluso il primo tempo. Nella seconda frazione i cambi di Carbone nell'Inter hanno svoltato l'inerzia della gara e i rossoneri non sono riusciti a rispondere ai colpi degli ospiti che hanno meritato il pareggio per quanto visto nel secondo tempo. Con questo pareggio rimane invariata la distanza tra Inter e Milan in classifica, con i rossoneri che salgano all'ottavo posto, in attesa delle altre partite del campionato Primavera 1.