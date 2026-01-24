Pianeta Milan
Primavera, Milan-Inter 2-2: fa male pareggiare un derby in questo modo. Il commento

Primavera, Milan-Inter finisce 2-2: secondo tempo negativo per i rossoneri
Finito allo 'Sportitalia Village' il derby Milan-Inter, 22^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata
Redazione

Si è disputato, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, il derby di Milano Milan-Inter, valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 2-2 il derby di Milano. Per i rossoneri gol di Lontani e Perera. Vediamo com'è andata!

Primavera, Milan-Inter: la cronaca del primo tempo

Parte bene il Milan nel derby. Prima parte di tempo fatta di pressing e intensità che porta i rossoneri vicini al vantaggio in due occasioni: prima con Lontani, poi con Mancioppi. Poche emozioni fino al 27' quando il Milan trova il vantaggio con Lontani di testa. Assist meraviglioso di Pandolfi che imbuca con un pallonetto dal limite per la testa di Lontani. Con quello di oggi, il classe 2008 sale a 10 gol in campionato. Pochi minuti dopo Lontani-show. Prima ubriaca Della Mora sulla sinistra trovando una punizione dal limite, poi serve l'assist al bacio per il colpo di testa di Perera che raddoppia il vantaggio rossonero. Primo gol in campionato per il 2007. Dopo il gol del 2-0, nessuna occasione da entrambe le parti, col primo tempo che si chiude con zero occasioni da gol concesse all'Inter.

Primavera, Milan-Inter: la cronaca del secondo tempo

Secondo tempo che si apre senza emozioni per i primi minuti, ancora tanta intensità e diversi duelli a centrocampo. Al 55' brutto infortunio muscolare per Castiello, costretto a uscire (con difficoltà) dal campo. La riapre l'Inter alla prima occasione. Accorcia le distanze Mancuso con un destro dal centro dell'area. Il minuto dopo i rossoneri vicini due volte al 3-1, prima con Lontani col mancino, dopo Perera sugli sviluppi di un angolo. In questa occasione, rossoneri chiedono un rigore per trattenuta ma il direttore di gara non segnala nulla e lascia proseguire. Dopo il gol cresce la pressione nerazzurra. Forcing degli ospiti che porta diverse occasioni importanti ai nerazzurri, abilmente neutralizzate dal portiere rossonero Faccioli. L'estremo difensore milanista, però, non può nulla, al 90' sul gol del pareggio nerazzurro di Zarate. Nel finale, altro intervento prodigioso di Faccioli che evita la rimonta totale dell'Inter a un minuto dalla fine.

Il derby lascia l'amaro in bocca ai rossoneri, visto il doppio vantaggio con cui si era concluso il primo tempo. Nella seconda frazione i cambi di Carbone nell'Inter hanno svoltato l'inerzia della gara e i rossoneri non sono riusciti a rispondere ai colpi degli ospiti che hanno meritato il pareggio per quanto visto nel secondo tempo. Con questo pareggio rimane invariata la distanza tra Inter e Milan in classifica, con i rossoneri che salgano all'ottavo posto, in attesa delle altre partite del campionato Primavera 1.

