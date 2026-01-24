Primavera, Milan-Inter finisce 2-2: secondo tempo negativo per i rossoneri

Primavera, Milan-Inter: la cronaca del secondo tempo—
Secondo tempo che si apre senza emozioni per i primi minuti, ancora tanta intensità e diversi duelli a centrocampo. Al 55' brutto infortunio muscolare per Castiello, costretto a uscire (con difficoltà) dal campo. La riapre l'Inter alla prima occasione. Accorcia le distanze Mancuso con un destro dal centro dell'area. Il minuto dopo i rossoneri vicini due volte al 3-1, prima con Lontani col mancino, dopo Perera sugli sviluppi di un angolo. In questa occasione, rossoneri chiedono un rigore per trattenuta ma il direttore di gara non segnala nulla e lascia proseguire. Dopo il gol cresce la pressione nerazzurra. Forcing degli ospiti che porta diverse occasioni importanti ai nerazzurri, abilmente neutralizzate dal portiere rossonero Faccioli. L'estremo difensore milanista, però, non può nulla, al 90' sul gol del pareggio nerazzurro di Zarate. Nel finale, altro intervento prodigioso di Faccioli che evita la rimonta totale dell'Inter a un minuto dalla fine.
Il derby lascia l'amaro in bocca ai rossoneri, visto il doppio vantaggio con cui si era concluso il primo tempo. Nella seconda frazione i cambi di Carbone nell'Inter hanno svoltato l'inerzia della gara e i rossoneri non sono riusciti a rispondere ai colpi degli ospiti che hanno meritato il pareggio per quanto visto nel secondo tempo. Con questo pareggio rimane invariata la distanza tra Inter e Milan in classifica, con i rossoneri che salgano all'ottavo posto, in attesa delle altre partite del campionato Primavera 1.
