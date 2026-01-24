Roma-Milan, Allegri annuncia: 'Saelemaekers sta bene. Leao convive ...'

Roma-Milan, alla vigilia della sfida di Serie A ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Le parole su Leao e Saelemaekers. Ecco l'estratto
"L'infermeria: oggi ultimo allenamento e valuteremo. Saeleamekers ieri stava molto meglio. Oggi valuterò se farlo partire titolare o dalla panchina. Gimenez sta procedendo bene, sarà una bella risorsa per la fine della stagione. Leao convive con il suo problema, ma è a disposizione, come Fullkrug". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Milan sugli infortuni.
Sul portoghese l'allenatore rossonero ha aggiunto: "C'è un po' di infiammazione sull'adduttore/pube. Ci convive il dolore è minimo. Abbiamo quattro giocatori davanti per due posti. All'interno della partita posso cambiare, gli ultimi 30 minuti le partite si decidono. Non gli manca il talento, gli manca la continuità, ma è normale, è quasi impossibile trovare un calciatore di talento con 90 minuti di continuità".