Roma-Milan, Allegri annuncia: 'Saelemaekers sta bene. Leao convive ...'

Roma-Milan, alla vigilia della sfida di Serie A ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Le parole su Leao e Saelemaekers. Ecco l'estratto

"L'infermeria: oggi ultimo allenamento e valuteremo. Saeleamekers ieri stava molto meglio. Oggi valuterò se farlo partire titolare o dalla panchina. Gimenez sta procedendo bene, sarà una bella risorsa per la fine della stagione. Leao convive con il suo problema, ma è a disposizione, come Fullkrug". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Milan sugli infortuni.