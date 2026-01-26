Il responso è che fa festa l'Inter di Cristian Chivu: sono 5, ora, i punti di vantaggio sul Milan di Massimiliano Allegri, che non va oltre un pareggio (1-1) allo stadio 'Olimpico' contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Rossoneri avanti con Koni De Winter, poi raggiunti dal rigore di Lorenzo Pellegrini. Giallorossi al terzo posto, a quota 43 punti, insieme al Napoli.
Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, crollano (0-3) sul campo della Juventus sotto i colpi di Jonathan David, Kenan Yıldız e Filip Kostić. I bianconeri di Luciano Spalletti, con 42 punti, sono in corsa Champions mentre gli azzurri, a - 9 dall'Inter, rischiano di vedersi scucire lo Scudetto dalle maglie con largo anticipo in questa stagione.
La Lazio ci ripensa e, con un comunicato ufficiale, stoppa la cessione di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd, mentre il Genoa di Daniele De Rossi festeggia una super impresa: sotto 0-2 in casa contro il Bologna, complice l'espulsione del portiere ospite Łukasz Skorupski, ribalta il match del 'Ferraris' e lo vince 3-2 nel finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA