Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, fa il resoconto dei due big match, Juventus-Napoli e Roma-Milan, della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputati ieri e che avrebbero dovuto dare risposte importanti nella lotta Scudetto e per quella per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.