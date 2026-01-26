Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Gasp rallenta il Milan: De Winter illude Allegri, poi il pari”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Gasp rallenta il Milan: De Winter illude Allegri, poi il pari”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Gasp rallenta il Milan: De Winter illude Allegri, poi il pari'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, fa il resoconto dei due big match, Juventus-Napoli e Roma-Milan, della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputati ieri e che avrebbero dovuto dare risposte importanti nella lotta Scudetto e per quella per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 26 gennaio 2026

Il responso è che fa festa l'Inter di Cristian Chivu: sono 5, ora, i punti di vantaggio sul Milan di Massimiliano Allegri, che non va oltre un pareggio (1-1) allo stadio 'Olimpico' contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Rossoneri avanti con Koni De Winter, poi raggiunti dal rigore di Lorenzo Pellegrini. Giallorossi al terzo posto, a quota 43 punti, insieme al Napoli.

Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, crollano (0-3) sul campo della Juventus sotto i colpi di Jonathan David, Kenan Yıldız e Filip Kostić. I bianconeri di Luciano Spalletti, con 42 punti, sono in corsa Champions mentre gli azzurri, a - 9 dall'Inter, rischiano di vedersi scucire lo Scudetto dalle maglie con largo anticipo in questa stagione.

La Lazio ci ripensa e, con un comunicato ufficiale, stoppa la cessione di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd, mentre il Genoa di Daniele De Rossi festeggia una super impresa: sotto 0-2 in casa contro il Bologna, complice l'espulsione del portiere ospite Łukasz Skorupski, ribalta il match del 'Ferraris' e lo vince 3-2 nel finale.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan stoppato: Allegri avanti, pari su rigore”
Milan, Saelemaekers ha recuperato: pronto da titolare contro la sua ex Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA