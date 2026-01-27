Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Juventus, lo hai convinto! Yildiz pronto a firmare il rinnovo”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'imminente rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Il club bianconero ha convinto il gioiello turco a prolungare il proprio accordo con la 'Vecchia Signora' offrendogli uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione (come Jonathan David) e la promessa di una squadra sempre più competitiva per i vertici. Sul fronte mercato, sfumati Jean-Philippe Mateta e Youssef En-Nesyri, la Juve è tornata su Randal Kolo Muani. Per la prossima stagione, a centrocampo, fari puntati su Máximo Perrone (Como).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 27 gennaio 2026

L'Atalanta cede: Daniel Maldini è andato alla Lazio (oggi l'ufficialità), mentre l'Atlético Madrid è piombato sul brasiliano Éderson. Il Genoa tratta Aleksandro Amorim, centrocampista brasiliano dell'Alverca; il Sassuolo è vicino all'attaccante francese M'Bala Nzola mentre la Cremonese piazza il colpo Milan Djurić dal Parma. I ducali, invece, rilevano Hans Nicolussi Caviglia per la mediana.

Si muove anche il Torino: preso Tchoca, difensore brasiliano dal Corinthians, è in arrivo anche Callum Olumesi, centrocampista classe 2007 dal Tottenham. I granata puntano anche il difensore Luca Ranieri (Fiorentina) e trattano con la Lazio per uno scambio tra Tijjani Noslin e Cyril Ngonge. Potrebbe andare via Duván Zapata, richiesto dell'Olympiacos.

Il rischio a breve termine, per il Toro di Marco Baroni, è quello di giocare contro il Lecce domenica alle ore 12:30 in uno stadio semi-vuoto, senza Curva Maratona, in protesta con il Presidente Urbano Cairo per l'andamento della squadra. La zona retrocessione è molto vicina: vi è rimasto invischiato l'Hellas Verona, che nel 'Monday Night' di Serie A ha perso in casa, 1-3, contro l'Udinese.

Stasera torna anche la Coppa Italia, con l'ultimo degli ottavi di finale ancora da giocare: al 'Franchi', alle ore 21:00, spazio a Fiorentina-Como in gara secca: chi centrerà l'accesso ai quarti?

