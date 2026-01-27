Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 27 gennaio 2026

L'Atalanta cede: Daniel Maldini è andato alla Lazio (oggi l'ufficialità), mentre l'Atlético Madrid è piombato sul brasiliano Éderson. Il Genoa tratta Aleksandro Amorim, centrocampista brasiliano dell'Alverca; il Sassuolo è vicino all'attaccante francese M'Bala Nzola mentre la Cremonese piazza il colpo Milan Djurić dal Parma. I ducali, invece, rilevano Hans Nicolussi Caviglia per la mediana.

Si muove anche il Torino: preso Tchoca, difensore brasiliano dal Corinthians, è in arrivo anche Callum Olumesi, centrocampista classe 2007 dal Tottenham. I granata puntano anche il difensore Luca Ranieri (Fiorentina) e trattano con la Lazio per uno scambio tra Tijjani Noslin e Cyril Ngonge. Potrebbe andare via Duván Zapata, richiesto dell'Olympiacos.

Il rischio a breve termine, per il Toro di Marco Baroni, è quello di giocare contro il Lecce domenica alle ore 12:30 in uno stadio semi-vuoto, senza Curva Maratona, in protesta con il Presidente Urbano Cairo per l'andamento della squadra. La zona retrocessione è molto vicina: vi è rimasto invischiato l'Hellas Verona, che nel 'Monday Night' di Serie A ha perso in casa, 1-3, contro l'Udinese.

Stasera torna anche la Coppa Italia, con l'ultimo degli ottavi di finale ancora da giocare: al 'Franchi', alle ore 21:00, spazio a Fiorentina-Como in gara secca: chi centrerà l'accesso ai quarti?