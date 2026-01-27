Modric è il primo del Milan di Allegri per passaggi riusciti (1127) con una percentuale che supera il 90%, per palloni intercettati (27) e per passaggi chiave (34), è sul podio per tackle riusciti (16) e quarto per duelli vinti (70). Da tali numeri, si evince chiaramente la completezza della stagione di Modric.
Il fuoriclasse croato non è soltanto quello che, in casa rossonera, gestisce il gioco con tecnica ed eleganza, ma è anche un centrocampista che corre, lotta, duella e combatte per difendere la propria porta. Anche a Roma, contro una compagine molto fisica come quella di Gian Piero Gasperini, Modric ha confermato quest'ultima attitudine. Con intelligenza tattica e maturità calcistica, è sempre uno dei migliori in campo.
