Milan, la seconda giovinezza di Modric: non solo ricami, ma anche corsa e lotta

Luka Modric, arrivato quest'anno al Milan dopo 13 anni da fantasista fuoriclasse nel Real Madrid, si sta distinguendo in campo per la sua attitudine difensiva ed al combattere per la squadra rossonera. E i numeri lo testimoniano
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Luka Modric, classe 1985, fuoriclasse giunto in estate al Milan dopo 13 anni nel Real Madrid, poiché, della formazione di Massimiliano Allegri, il croato è il perno. Il Pallone d'Oro 2018 detta tempi e ritmi di gioco, ma si sta anche rivelando - un po' a sorpresa-  un'efficace diga in fase difensiva.

Milan, sorpresa Modric: sa anche difendere alla grande!

I numeri stanno lì a testimoniarlo. Modric è il secondo giocatore (dopo Zlatan Ibrahimovic, che nel Milan della stagione 2021-2022 ne aveva messi a segno 3) della storia del calcio italiano capace di fornire almeno 2 assist in una singola annata dopo aver compiuto 40 anni. Dai suoi piedi, e dal suo senso della posizione, passa tantissimo delle fortune del Diavolo.

Modric è il primo del Milan di Allegri per passaggi riusciti (1127) con una percentuale che supera il 90%, per palloni intercettati (27) e per passaggi chiave (34), è sul podio per tackle riusciti (16) e quarto per duelli vinti (70). Da tali numeri, si evince chiaramente la completezza della stagione di Modric.

Il fuoriclasse croato non è soltanto quello che, in casa rossonera, gestisce il gioco con tecnica ed eleganza, ma è anche un centrocampista che corre, lotta, duella e combatte per difendere la propria porta. Anche a Roma, contro una compagine molto fisica come quella di Gian Piero Gasperini, Modric ha confermato quest'ultima attitudine. Con intelligenza tattica e maturità calcistica, è sempre uno dei migliori in campo.

