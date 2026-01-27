Pianeta Milan
Milan, il pareggio di Roma non abbatte i rossoneri: rimonta Scudetto nel mirino, con tre fattori da migliorare

Milan, missione rimonta. I rossoneri devono lavorare su tre fattori
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un articolo al Milan e all'obiettivo rimonta ai danni dell'Inter capolista. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri hanno tre punti su cui lavorare nelle prossime settimane
Cinque punti di distanza dall'Inter capolista ma il Milan non molla. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina dedica un lungo articolo ai rossoneri, reduci dal pareggio dell'Olimpico contro la Roma che ha allontanato i rossoneri dai nerazzurri di Chivu. Ma la speranza, nonostante l'amarezza per il pareggio arrivato in un momento inaspettato, rimane forte nel gruppo. I giocatori ci credono e vogliono mettercela tutta.

Rimonta ai danni dell'Inter? C'è bisogno dei gol

Per colmare il gap con l'Inter che corre sono necessari tre fattori. Il primo riguarda i gol. Nel 2026 i rossoneri hanno segnato più di un gol in una sola partita su 6, vale a dire nel successo col Como di Fabregas. Nelle gare con Cagliari e Lecce, i soli gol di Leao e Fullkrug sono bastati ai rossoneri per portare a casa la vittoria, ma non si può dire lo stesso delle partite con Genoa, Fiorentina e Roma. In queste due partite, la produzione offensiva non è stata al livello della squadra avversaria. Per questo motivo Massimiliano Allegri è pronto a chiedere qualcosa in più dai suoi attaccanti. Soprattutto da Rafael Leao e Christian Pulisic, la coppia del gol che sta vivendo un momento complicato. Il primo per il problema all'adduttore, il secondo per una periodo non al massimo della forma. Per l'americano sono 0 i gol nel 2026. Se si vuole puntare allo Scudetto i suoi centri sono fondamentali.

Meno errori in difesa

Il secondo punto su cui si deve lavorare è la difesa. Allegri sa che la sua squadra segna meno dell'Inter capolista, quindi è essenziale che la fase difensiva sia pressoché perfetta. Nel 2026 solo due clean sheet per Mike Maignan, contro Cagliari e Lecce. Nelle altre partite troppi errori difensivi hanno portato gli avversari a trovare il gol. Questo non va bene neanche se sei la terza difesa del campionato.

Recuperare i muscoli a centrocampo

Per recuperare la distanza formata con l'Inter, sarà fondamentale recuperare due centrocampisti in calo nell'ultimo periodo. Parliamo di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, finiti in panchina con pochi minuti nelle ultime gare.

LEGGI ANCHE: Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari

Ricci è stato bravo a non far sentire la loro mancanza, ma i loro strappi e i loro muscoli sono fondamentali a partita in corso, ma non solo. Sarà quindi di vitale importanza recuperare tutti nelle migliori condizioni possibili nelle prossime due settimane e mezza, in cui il Milan giocherà solo a Bologna martedì prossimo. Il gap con l'Inter è ampio e quello con le inseguitrici si è ridotto. Quindi, il Milan deve tornare al massimo perché i margini di errore sono minimi.

