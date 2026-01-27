Milan, missione rimonta. I rossoneri devono lavorare su tre fattori

Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari
Meno errori in difesa—
Il secondo punto su cui si deve lavorare è la difesa. Allegri sa che la sua squadra segna meno dell'Inter capolista, quindi è essenziale che la fase difensiva sia pressoché perfetta. Nel 2026 solo due clean sheet per Mike Maignan, contro Cagliari e Lecce. Nelle altre partite troppi errori difensivi hanno portato gli avversari a trovare il gol. Questo non va bene neanche se sei la terza difesa del campionato.
Recuperare i muscoli a centrocampo—
Per recuperare la distanza formata con l'Inter, sarà fondamentale recuperare due centrocampisti in calo nell'ultimo periodo. Parliamo di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, finiti in panchina con pochi minuti nelle ultime gare.
Ricci è stato bravo a non far sentire la loro mancanza, ma i loro strappi e i loro muscoli sono fondamentali a partita in corso, ma non solo. Sarà quindi di vitale importanza recuperare tutti nelle migliori condizioni possibili nelle prossime due settimane e mezza, in cui il Milan giocherà solo a Bologna martedì prossimo. Il gap con l'Inter è ampio e quello con le inseguitrici si è ridotto. Quindi, il Milan deve tornare al massimo perché i margini di errore sono minimi.
