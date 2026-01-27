Milan, missione rimonta. I rossoneri devono lavorare su tre fattori

Rimonta ai danni dell'Inter? C'è bisogno dei gol

Per colmare il gap con l'Inter che corre sono necessari tre fattori. Il primo riguarda i gol. Nel 2026 i rossoneri hanno segnato più di un gol in una sola partita su 6, vale a dire nel successo col Como di Fabregas. Nelle gare con Cagliari e Lecce, i soli gol di Leao e Fullkrug sono bastati ai rossoneri per portare a casa la vittoria, ma non si può dire lo stesso delle partite con Genoa, Fiorentina e Roma. In queste due partite, la produzione offensiva non è stata al livello della squadra avversaria. Per questo motivo Massimiliano Allegri è pronto a chiedere qualcosa in più dai suoi attaccanti. Soprattutto da Rafael Leao e Christian Pulisic, la coppia del gol che sta vivendo un momento complicato. Il primo per il problema all'adduttore, il secondo per una periodo non al massimo della forma. Per l'americano sono 0 i gol nel 2026. Se si vuole puntare allo Scudetto i suoi centri sono fondamentali.