Leao, l'infortunio all'adduttore va gestito. A Bologna dalla panchina?

Leao sa che questo è un momento fondamentale della stagione e spera che i prossimi 7 giorni senza partite possano aiutarlo a recuperare nel modo migliore dal fastidio all'adduttore che rischia di trasformarsi in pubalgia se non curato nel modo corretto. Quindi, in vista del match col Bologna, Massimiliano Allegri ragiona su una sua possibile partenza dalla panchina, viste le alternative Fullkrug, Nkunku e Pulisic assolutamente di valore. L'obiettivo del portoghese è il ritorno al top della condizione, ma nel frattempo qualche gol non farebbe né al Milan, ne al suo adduttore.
