Leao, l'infortunio all'adduttore va gestito. A Bologna dalla panchina?

Rafael Leao ce la sta mettendo tutta. In questa stagione, come raccontato più volte, si vede un Leao più maturo negli atteggiamenti e nel ruolo che rappresenta all'interno dello spogliatoio. Infatti, da diverso tempo, il portoghese scende in campo sopportando un fastidio fisico che non gli permette di rendere al massimo. Sa quanto è importante e non vuole mancare in nessuna partita.

Milan, Leao ha bisogno di tornare al 100%

Dall'infortunio all'adduttore subito contro il Torino nel mese di dicembre, Rafa non è più lo stesso. Comprensibile, vista la zona delicata in cui si è infortunato. Di questo problema che lo perseguita da tempo ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola, sottolineando la sua voglia di essere comunque a fianco dei suoi compagni anche se non al massimo della sua forma fisica. Il 10 rossonero non segna da quattro partite di campionato, ma in queste gare si è dimostrato sempre utile in fase di non possesso e nel mettere i compagni nelle migliori condizioni possibili per segnare, vedasi Como con il bellissimo assist per Adrien Rabiot e la partita col Lecce in cui ha regalato a Christian Pulisic un assist davanti alla porta di Falcone.