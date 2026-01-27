Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Leao va gestito e Allegri lo sa. Ecco cosa sta pensando Max in vista di Bologna-Milan

ULTIME MILAN NEWS

Leao va gestito e Allegri lo sa. Ecco cosa sta pensando Max in vista di Bologna-Milan

Leao, l'infortunio all'adduttore va gestito. A Bologna dalla panchina?
L'infortunio all'adduttore di Rafael Leao non lo ferma, ma Allegri lo deve gestire. In vista di Bologna-Milan, possibile riposo per il portoghese. Ne parla 'Tuttosport' oggi in edicola
Redazione

Rafael Leao ce la sta mettendo tutta. In questa stagione, come raccontato più volte, si vede un Leao più maturo negli atteggiamenti e nel ruolo che rappresenta all'interno dello spogliatoio. Infatti, da diverso tempo, il portoghese scende in campo sopportando un fastidio fisico che non gli permette di rendere al massimo. Sa quanto è importante e non vuole mancare in nessuna partita.

Milan, Leao ha bisogno di tornare al 100%

—  

Dall'infortunio all'adduttore subito contro il Torino nel mese di dicembre, Rafa non è più lo stesso. Comprensibile, vista la zona delicata in cui si è infortunato. Di questo problema che lo perseguita da tempo ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola, sottolineando la sua voglia di essere comunque a fianco dei suoi compagni anche se non al massimo della sua forma fisica. Il 10 rossonero non segna da quattro partite di campionato, ma in queste gare si è dimostrato sempre utile in fase di non possesso e nel mettere i compagni nelle migliori condizioni possibili per segnare, vedasi Como con il bellissimo assist per Adrien Rabiot e la partita col Lecce in cui ha regalato a Christian Pulisic un assist davanti alla porta di Falcone.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari

Leao sa che questo è un momento fondamentale della stagione e spera che i prossimi 7 giorni senza partite possano aiutarlo a recuperare nel modo migliore dal fastidio all'adduttore che rischia di trasformarsi in pubalgia se non curato nel modo corretto. Quindi, in vista del match col Bologna, Massimiliano Allegri ragiona su una sua possibile partenza dalla panchina, viste le alternative Fullkrug, Nkunku e Pulisic assolutamente di valore. L'obiettivo del portoghese è il ritorno al top della condizione, ma nel frattempo qualche gol non farebbe né al Milan, ne al suo adduttore.

Leggi anche
Ordine sicuro: “Se Pulisic e Leao migliorano, il Milan può fare l’impresa di...
Milan, sei da Scudetto? Ecco i motivi per cui i rossoneri devono crederci

© RIPRODUZIONE RISERVATA