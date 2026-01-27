Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari
Dopo la sostituzione nell'intervallo di Milan-Genoa, in cui si era divorato un gol colossale da solo davanti alla porta, Fofana ha giocato gli ultimi 27' a Firenze e successivamente non si è mai alzato dalla panchina nei due successivi impegni contro Lecce e Roma. Che sta succedendo? Nei giorni scorsi Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha rivelato come il numero 19 rossonero non sia più centrale nel progetto tecnico di Allegri. E che, pertanto, in presenza di un'offerta di 30 milioni di euro, il Milan darebbe il via libera alla sua cessione già in questa fase finale del calciomercato invernale.
30 milioni per Youssouf: in cassa oppure riutilizzati?—
Così fosse, il Milan come agirebbe? Come utilizzerebbe quei 30 milioni di euro? Per chi? Va detto come finora Fofana non abbia mai preso in considerazione di andare via. Neanche dinanzi la corte - recentissima - del Galatasaray, pronto ad offrirgli uno stipendio ben più alto di quanto percepito a Milano. Ma se anche l'ex monegasco aprisse ad un suo addio anticipato, su chi potrebbe andare il Milan per rimpiazzarlo? Proviamo a fare delle ipotesi e a interpretare eventuali scenari di calciomercato.
Primo scenario. Il Diavolo resta così com'è, mette a bilancio questi 30 milioni di euro (a fine anno ci sarà da coprire un buco di 40-50 milioni di euro per i mancati introiti della Champions League) e promuove Samuele Ricci, investimento estivo da quasi 25 milioni di euro, a titolare fisso con Loftus-Cheek primo cambio. Ipotesi, questa, alquanto probabile. Secondo scenario. Tutto come sopra, ma con la promozione immediata in Prima Squadra, al posto di Fofana, di Jacopo Sardo, classe 2005, preso in questo gennaio dal Monza. Un profilo sul quale il Milan scommette per il futuro e che seguiva da tempo.
Tanti scenari possibili, alcuni tra questi fanno sognare—
Terzo scenario. Tutto come il secondo, ma con il Milan che, invece, di mettere a bilancio il cash, lo riutilizza per acquistare un difensore centrale, tanto richiesto da mister Allegri. E, magari, un esterno destro per il 3-5-2 di modo che Alexis Saelemaekers possa rifiatare, senza arrivare alla fine delle partite con la lingua di fuori e con poca lucidità. Quarto e ultimo scenario, quello che riteniamo maggiormente improbabile, vede il Milan utilizzare i 30 milioni di euro per sostituire immediatamente Fofana nell'organico. Con chi?
Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, potrebbe provare - magari - ad anticipare a gennaio il colpo Leon Goretzka, corteggiato per luglio quando sarà svincolato, mediante il versamento di un piccolo indennizzo al Bayern Monaco per prelevare subito il suo cartellino. Oppure, ipotesi ancora più affascinante, Tare potrebbe convincere Sergej Milinković-Savić, in scadenza di contratto il 30 giugno 2028 con l'Al-Hilal, a tornare in Serie A per vestire, però, stavolta la gloriosa maglia del Diavolo.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan punta Dragusin: la proposta agli 'Spurs' e un grande interrogativo >>>
Se, invece, fosse il direttore tecnico Geoffrey Moncada ad occuparsi della questione, potrebbe suggerire il nome di Soungoutou Magassa. Francese di origini maliane, cresciuto nel Monaco e trasferitosi la scorsa estate al West Ham. L'ideale per il Milan potrebbe, infine, essere rappresentato da Manu Koné. Classe 2001, francese della Roma, il Diavolo l'aveva a lungo seguito negli anni scorsi: i giallorossi potrebbero sacrificarlo sul mercato. Operazione, però, più per l'estate che per l'immediato. Ma pista da tenere monitorata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA