Dopo la sostituzione nell'intervallo di Milan-Genoa, in cui si era divorato un gol colossale da solo davanti alla porta, Fofana ha giocato gli ultimi 27' a Firenze e successivamente non si è mai alzato dalla panchina nei due successivi impegni contro Lecce e Roma. Che sta succedendo? Nei giorni scorsi Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha rivelato come il numero 19 rossonero non sia più centrale nel progetto tecnico di Allegri. E che, pertanto, in presenza di un'offerta di 30 milioni di euro, il Milan darebbe il via libera alla sua cessione già in questa fase finale del calciomercato invernale.