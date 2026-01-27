Pianeta Milan
Milan, nuovi contatti tra Tare e gli agenti di Goretzka: ecco cosa bolle in pentola
Il Milan, grazie al pressing del suo direttore sportivo Igli Tare, continua a corteggiare, per il prossimo calciomercato estivo, Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza con il Bayern Monaco. Queste sono le ultime news
Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', sono andati in scena nuovi contatti tra il Milan e l'agenzia Roof, che cura gli interessi (oltre che di Niclas Füllkrug), anche di Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista tedesco il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Milan, per Goretzka si fa sul serio

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è un grande estimatore di Goretzka e vorrebbe provare a ripetere, con l'ex Schalke 04 e Bochum, il colpo riuscitogli la passata estate con Luka Modrić. Ovvero, prendere un giocatore di esperienza, classe e leadership per il Milan del presente e del futuro.

Goretzka, secondo 'CM', apprezza il corteggiamento del Milan: dal contatto, infatti, è emerso il gradimento del giocatore della Nazionale della Germania all'eventuale destinazione rossonera. 'CM' ha specificato come, per ora, non ci sia nulla di avanzato tra le parti, ma il Milan si sente in piena corsa per il giocatore, ben consapevole dell'elevata concorrenza (piace anche a Tottenham, Barcellona e Atlético Madrid, con i club spagnoli già in contatto con il suo entourage).

Stipendio? Un problema relativo. Sulle commissioni ...

Il Milan potrebbe scontrarsi con un eventuale problema stipendio, visto che nei giorni scorsi si era parlato di richieste, da parte di Goretzka, di un triennale da 7 milioni di euro netti a stagione? Per 'Calciomercato.com', il Milan non ha ritenuto fuori budget le possibili richieste del numero 8 del Bayern Monaco.

Chiaramente, se il matrimonio si farà, sarà anche perché da parte del giocatore sarà avvenuto uno sforzo sotto il punto di vista economico. Se il Milan riuscirà a trovare un'intesa con Goretzka sull'ingaggio, a quel punto approfondirà il tema commissioni con i suoi procuratori. Ma una cosa è chiara: il Milan, a luglio, vuole Goretzka e farà di tutto per prenderlo.

