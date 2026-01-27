Goretzka, secondo 'CM', apprezza il corteggiamento del Milan: dal contatto, infatti, è emerso il gradimento del giocatore della Nazionale della Germania all'eventuale destinazione rossonera. 'CM' ha specificato come, per ora, non ci sia nulla di avanzato tra le parti, ma il Milan si sente in piena corsa per il giocatore, ben consapevole dell'elevata concorrenza (piace anche a Tottenham , Barcellona e Atlético Madrid , con i club spagnoli già in contatto con il suo entourage).

Chiaramente, se il matrimonio si farà, sarà anche perché da parte del giocatore sarà avvenuto uno sforzo sotto il punto di vista economico. Se il Milan riuscirà a trovare un'intesa con Goretzka sull'ingaggio, a quel punto approfondirà il tema commissioni con i suoi procuratori. Ma una cosa è chiara: il Milan, a luglio, vuole Goretzka e farà di tutto per prenderlo.