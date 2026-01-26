Non solo i due non hanno mantenuto le attese, ma, a conti fatti, si sono trovati a lottare per lo stesso posto in campo, quello di mezzala destra del 3-5-2, vista l'intoccabilità di Adrien Rabiot in quello di mezzala sinistra. Nelle ultime settimane, dopo qualche prestazione che definire sciagurata appare un eufemismo, Fofana è scivolato in panchina: al suo posto gioca, con profitto, Samuele Ricci.
Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha spiegato come la situazione del numero 19 rossonero, finora molto chiara, possa cambiare in quest'ultima settimana della sessione invernale di trattative.
"Occhio al futuro di Youssouf Fofana - ha scritto Schira sui social -. Il centrocampista francese non sembra più centrale nei piani di Massimiliano Allegri. Se arrivasse un'offerta nell'ordine dei 30 milioni di euro, il Milan potrebbe dare luce verde alla vendita. Fofana ha sempre deciso di restare finora".
Fofana, in questo mese di gennaio, ha già rifiutato il corteggiamento del Galatasaray. Non vorrebbe muoversi da Milano a stagione in corso. A quanto pare, però, se qualcuno dovesse farsi avanti ora, l'atteggiamento del Milan nei confronti dell'ex monegasco cambierebbe: da incedibile a sacrificabile.
