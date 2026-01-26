Pianeta Milan
Calciomercato Milan, può cambiare il futuro di Fofana: ecco cosa sta succedendo

Schira: 'Occhio al futuro di Fofana: non sembra più centrale per Allegri. Il Milan ...'
Youssouf Fofana via dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato? Finora il centrocampista francese, classe 1999, non ha voluto spostarsi da Milano. Adesso, però, la situazione potrebbe essere differente. Le ultime news da Nicolò Schira
Daniele Triolo 

Youssouf Fofana, centrocampista francese che il Milan ha prelevato, nel calciomercato estivo 2024, dal Monaco per 26 milioni di euro, è sempre stato un elemento praticamente imprescindibile per gli allenatori che, nell'ultimo anno e mezzo, si sono seduti sulla panchina rossonera.

Calciomercato Milan, le ultime news di Schira su Fofana

Intoccabile per Paulo Fonseca, lo stesso per Sérgio Conceição, Fofana ha iniziato questa stagione da titolare inamovibile anche con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Il quale, a lui e a Ruben Loftus-Cheek, ha chiesto anche un contributo importante in zona-gol, con l'auspicio che ne potessero fare almeno 15 in coppia in quest'annata.

Non solo i due non hanno mantenuto le attese, ma, a conti fatti, si sono trovati a lottare per lo stesso posto in campo, quello di mezzala destra del 3-5-2, vista l'intoccabilità di Adrien Rabiot in quello di mezzala sinistra. Nelle ultime settimane, dopo qualche prestazione che definire sciagurata appare un eufemismo, Fofana è scivolato in panchina: al suo posto gioca, con profitto, Samuele Ricci.

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha spiegato come la situazione del numero 19 rossonero, finora molto chiara, possa cambiare in quest'ultima settimana della sessione invernale di trattative.

"Occhio al futuro di Youssouf Fofana - ha scritto Schira sui social -. Il centrocampista francese non sembra più centrale nei piani di Massimiliano Allegri. Se arrivasse un'offerta nell'ordine dei 30 milioni di euro, il Milan potrebbe dare luce verde alla vendita. Fofana ha sempre deciso di restare finora".

Calciomercato Milan, (ri)spunta un vecchio pallino per rinforzare la difesa di Allegri

Fofana, in questo mese di gennaio, ha già rifiutato il corteggiamento del Galatasaray. Non vorrebbe muoversi da Milano a stagione in corso. A quanto pare, però, se qualcuno dovesse farsi avanti ora, l'atteggiamento del Milan nei confronti dell'ex monegasco cambierebbe: da incedibile a sacrificabile.

