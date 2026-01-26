Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X' ha fatto il punto della situazione su Loftus-Cheek, spiegando, in poche parole, che con tutta probabilità il numero 8 rossonero resterà alla corte di Allegri anche per il resto della stagione.
"Ruben Loftus-Cheek ha rifiutato diverse offerte nelle ultime settimane per restare al Milan - ha scritto Schira sui social -. I dialoghi per il rinnovo del contratto stanno procedendo bene. Allegri lo apprezza. Nel frattempo, Loftus-Cheek ha rifiutato le offerte e gli approcci di Lazio, Beşiktaş e di due club della Premier League".
Finora, in stagione, con la maglia del Milan, Loftus-Cheek ha totalizzato 1.201' sul terreno di gioco in 24 presenze tra Serie A (20), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (una). Nel suo 'score', un gol (il 29 agosto scorso, sul campo del Lecce) e un assist (il 14 dicembre scorso, a 'San Siro' contro il Sassuolo) in campionato.
