"Ruben Loftus-Cheek ha rifiutato diverse offerte nelle ultime settimane per restare al Milan - ha scritto Schira sui social -. I dialoghi per il rinnovo del contratto stanno procedendo bene. Allegri lo apprezza. Nel frattempo, Loftus-Cheek ha rifiutato le offerte e gli approcci di Lazio, Beşiktaş e di due club della Premier League".