Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, retroscena importanti sul futuro di Loftus-Cheek: le parole di Schira

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, retroscena importanti sul futuro di Loftus-Cheek: le parole di Schira

Schira: 'Loftus-Cheek ha rifiutato varie offerte per restare al Milan'. E sul rinnovo ...
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, non dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Massimiliano Allegri lo apprezza molto. Le ultime news su di lui dall'esperto Nicolò Schira
Daniele Triolo Redattore 

Si è parlato molto, negli ultimi giorni, di un possibile addio di Ruben Loftus-Cheek al Milan in questa finestra invernale di calciomercato. Il centrocampista inglese, classe 1996, non è un titolare fisso nella squadra di Massimiliano Allegri ma è comunque un giocatore che - dall'inizio o a partita in corso - viene sempre chiamato in causa dall'allenatore livornese per le partite di campionato.

Calciomercato Milan, le ultime news su Loftus-Cheek

—  

L'Aston Villa ha manifestato interesse, di recente e si era ipotizzato che, dinanzi un'offerta concreta nell'ordine dei 15-20 milioni di euro, l'ex Chelsea avrebbe potuto far ritorno in Inghilterra. Anche per conquistarsi un posto nella Nazionale dei 'Tre Leoni' del Commissario Tecnico Thomas Tuchel ai prossimi Mondiali.

LEGGI ANCHE

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X' ha fatto il punto della situazione su Loftus-Cheek, spiegando, in poche parole, che con tutta probabilità il numero 8 rossonero resterà alla corte di Allegri anche per il resto della stagione.

"Ruben Loftus-Cheek ha rifiutato diverse offerte nelle ultime settimane per restare al Milan - ha scritto Schira sui social -. I dialoghi per il rinnovo del contratto stanno procedendo bene. Allegri lo apprezza. Nel frattempo, Loftus-Cheek ha rifiutato le offerte e gli approcci di Lazio, Beşiktaş e di due club della Premier League".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, (ri)spunta un vecchio pallino per rinforzare la difesa di Allegri >>>

Finora, in stagione, con la maglia del Milan, Loftus-Cheek ha totalizzato 1.201' sul terreno di gioco in 24 presenze tra Serie A (20), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (una). Nel suo 'score', un gol  (il 29 agosto scorso, sul campo del Lecce) e un assist (il 14 dicembre scorso, a 'San Siro' contro il Sassuolo) in campionato.

Leggi anche
Calciomercato Milan, (ri)spunta un vecchio pallino per rinforzare la difesa di Allegri
Calciomercato Milan, le ultime su Gila da Moretto: “In questo momento nessun contatto per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA