Milan, forte interesse per Puljic: il talento croato nel mirino di Tare

Calciomercato Milan, Puljic nel mirino dei rossoneri: il croato interessa anche ad altri club europei

Calciomercato Milan, nuovo talento nel mirino del Diavolo. Ne parla l'edizione odierna di 'Tuttosport'. Si tratta di Puljic dal Bayern Monaco. Ecco i dettagli
La finestra invernale di calciomercato è ufficialmente aperta dal 2 gennaio, ma il Milan, diversi giorni prima, aveva chiuso il primo, finora unico, innesto del proprio mercato. Vale a dire Niclas Fullkrug. Come noto, l'attaccante tedesco è arrivato dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, occhi su un talento dal Bayern Monaco

Da questa trattativa, poco movimento da parte del club di Via Aldo Rossi sul mercato. Si parla, tutt'oggi, di possibili nomi per rinforzare la difesa, ma nessuno sembra essere così caldo per questi ultimi giorni di gennaio. Ben più attivo il mercato che riguarda i giovani talenti che si uniranno al Milan Futuro.

Ne parla 'Tuttosport' dedicando un piccolo articolo all'ultimo nome finito nel mirino del Milan. Parliamo di Ljubo Puljic, difensore croato classe 2007 in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco. Sul centrale sembrano esserci diversi club europei interessati, ma il Milan sembra uno dei più attivi. Il suo eventuale arrivo andrebbe visto nell'ottica di un innesto di prospettiva, proprio come il probabile arrivo di El Hadj Malick Cissé.

