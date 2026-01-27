Milan, forte interesse per Puljic: il talento croato nel mirino di Tare

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan punta Dragusin: la proposta agli 'Spurs' e un grande interrogativo >>>
Ne parla 'Tuttosport' dedicando un piccolo articolo all'ultimo nome finito nel mirino del Milan. Parliamo di Ljubo Puljic, difensore croato classe 2007 in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco. Sul centrale sembrano esserci diversi club europei interessati, ma il Milan sembra uno dei più attivi. Il suo eventuale arrivo andrebbe visto nell'ottica di un innesto di prospettiva, proprio come il probabile arrivo di El Hadj Malick Cissé.
