Milan, forte interesse per Puljic: il talento croato nel mirino di Tare

La finestra invernale di calciomercato è ufficialmente aperta dal 2 gennaio, ma il Milan, diversi giorni prima, aveva chiuso il primo, finora unico, innesto del proprio mercato. Vale a dire Niclas Fullkrug. Come noto, l'attaccante tedesco è arrivato dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.