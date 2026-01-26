Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino: avviati i primi contati col Bayern Monaco

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino: avviati i primi contati col Bayern Monaco

Calciomercato Milan, avviati i contatti per un giovane difensore: ecco chi
L'esperto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano ha svelato su X il nome nel talento croato finito nel mirino del Milan
Redazione

Il mercato di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti il 2 del mese, ma il Milan si era già portato avanti con il lavoro. Prima ancora del via formale alla sessione invernale, infatti, il club rossonero aveva definito il suo primo innesto, e finora unico: Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è arrivato a Milano in prestito gratuito, con un diritto di riscatto concordato a 5 milioni di euro.

Dopo il suo arrivo, solo tante voci su un possibile nuovo difensore ma, per ora, niente di concreto. Molto più movimentato il mercato dei giovani per quanto riguarda il club rossonero. Dopo il forte interesse per Andrej Kostic, con la trattativa per lui attualmente bloccata, i rossoneri sembrano aver messe nel mirino un nuovo talento per il Milan che verrà.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Maignan ti salva ancora contro la Roma: in difesa serve cambiare qualcosa?

Lo ha svelato in esclusiva Fabrizio Romano sul suo profilo X. Secondo il giornalista esperto di calciomercato, il Milan avrebbe avviato le trattative per ingaggiare Ljubo Puljic dall'FC Bayern II. Si tratta di un difensore centrale croato, classe 2007, che gioca nella seconda squadra del club tedesco. In attesa di ulteriori sviluppi, questo nome è da tenere d'occhio nei prossimi giorni.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Pedullà spiega: “Gila piace all’Inter, ma Tare l’ha...
Jimenez e Chukwueze convincono: il Milan sorride. Abate rilancia Zeroli. I giocatori in prestito

© RIPRODUZIONE RISERVATA