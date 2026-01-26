Calciomercato Milan, avviati i contatti per un giovane difensore: ecco chi

L'esperto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano ha svelato su X il nome nel talento croato finito nel mirino del Milan
Il mercato di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti il 2 del mese, ma il Milan si era già portato avanti con il lavoro. Prima ancora del via formale alla sessione invernale, infatti, il club rossonero aveva definito il suo primo innesto, e finora unico: Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è arrivato a Milano in prestito gratuito, con un diritto di riscatto concordato a 5 milioni di euro.
Dopo il suo arrivo, solo tante voci su un possibile nuovo difensore ma, per ora, niente di concreto. Molto più movimentato il mercato dei giovani per quanto riguarda il club rossonero. Dopo il forte interesse per Andrej Kostic, con la trattativa per lui attualmente bloccata, i rossoneri sembrano aver messe nel mirino un nuovo talento per il Milan che verrà.