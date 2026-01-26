Calciomercato Milan, avviati i contatti per un giovane difensore: ecco chi

Il mercato di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti il 2 del mese, ma il Milan si era già portato avanti con il lavoro. Prima ancora del via formale alla sessione invernale, infatti, il club rossonero aveva definito il suo primo innesto, e finora unico: Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è arrivato a Milano in prestito gratuito, con un diritto di riscatto concordato a 5 milioni di euro.