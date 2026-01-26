Roma-Milan 1-1, il piano di Massimiliano Allegri funziona a metà: i rossoneri passano in vantaggio grazie al gol di De Winter su calcio d'angolo, ma poi non riescono a mantenere la porta inviolata. Pellegrini segna su rigore e riaggancia il Diavolo per il pareggio finale. Un peccato per i due punti persi, ma vista la partita il pareggio ci sta. Nel primo tempo è stato Mike Maignan a chiudere la porta più e più volte con grandi interventi su Malen, Koné e un miracolo su Celik di puro istinto. Ecco le pagelle del portiere dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>