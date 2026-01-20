Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Moretto: “Ancora distanza tra Milan e Partizan per Kostic”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Moretto: “Ancora distanza tra Milan e Partizan per Kostic”

Calciomercato, Moretto: 'Ancora distanza tra Milan e Partizan per Kostic'
Il Milan sta trattando con i serbi del Partizan Belgrado l'acquisto di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 molto promettente. Ecco, dunque, gli aggiornamenti sui negoziati da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, per questa sessione invernale di calciomercato, sta trattando - con i serbi del Partizan Belgrado - l'acquisto, a titolo definitivo, di Andrej Kostic. Classe 2007, l'attaccante montenegrino, del quale il 'Genio' Dejan Savicevic parla un gran bene, ha segnato finora in stagione 9 gol in 27 partite, ma in un totale di soli 791' sul terreno di gioco. La media, in pratica, è di un gol ogni 87'.

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di mercato, ha pubblicato un post - sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - in cui ha scritto, in merito ai negoziati tra Milan e Partizan per Kostic, come, al momento, vi sia ancora distanza tra la domanda dei serbi e l'offerta dei rossoneri. Con Kostic e il suo procuratore Darko Ristic (lo stesso di Dusan Vlahovic), di base, l'intesa c'è già.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa >>>

Nei giorni scorsi Moretto aveva scritto che il Milan voleva offrire, al Partizan, 2,5-3 milioni di euro più bonus, legati al rendimento del ragazzo in Prima Squadra (anche se, inizialmente, il giovane verrebbe aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D), fino ad un totale di 7-8 milioni di euro. Ma, a quanto sembra, il Partizan vorrebbe sicuramente scollinare la quota dei 10-12 milioni di euro. Pertanto, per ora, la trattativa resta in piedi ma ben lontana dalla positiva conclusione.

Leggi anche
Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa
Per la difesa del Milan spunta Tiago Gabriel. Le ultime di calciomercato. E Gila …

© RIPRODUZIONE RISERVATA