Nei giorni scorsi Moretto aveva scritto che il Milan voleva offrire, al Partizan, 2,5-3 milioni di euro più bonus, legati al rendimento del ragazzo in Prima Squadra (anche se, inizialmente, il giovane verrebbe aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D), fino ad un totale di 7-8 milioni di euro. Ma, a quanto sembra, il Partizan vorrebbe sicuramente scollinare la quota dei 10-12 milioni di euro. Pertanto, per ora, la trattativa resta in piedi ma ben lontana dalla positiva conclusione.
