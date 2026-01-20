Il Milan , per questa sessione invernale di calciomercato , sta trattando - con i serbi del Partizan Belgrado - l'acquisto, a titolo definitivo, di Andrej Kostic . Classe 2007 , l'attaccante montenegrino, del quale il 'Genio' Dejan Savicevic parla un gran bene, ha segnato finora in stagione 9 gol in 27 partite , ma in un totale di soli 791' sul terreno di gioco. La media, in pratica, è di un gol ogni 87' .

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di mercato, ha pubblicato un post - sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - in cui ha scritto, in merito ai negoziati tra Milan e Partizan per Kostic, come, al momento, vi sia ancora distanza tra la domanda dei serbi e l'offerta dei rossoneri. Con Kostic e il suo procuratore Darko Ristic (lo stesso di Dusan Vlahovic), di base, l'intesa c'è già.