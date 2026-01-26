Milan, un pareggio amaro contro la Roma: la squadra di Allegri era passata in vantaggio con De Winter nella ripresa, ma l'errore di Bartesaghi e il successivo calcio di rigore segnato da Pellegrino hanno fatto perdere al Diavolo 2 punti importanti. Non solo la gara di ieri sera, tanto spazio al mercato: il Milan si muove in difesa. Le ultime novità su Dragusin e Gila. Occhio poi al futuro di Nkunku e a quello di Fofana. L'analisi di Roma-Milan e le difficoltà di Nkunku e Leao. Ecco le top news del 26 gennaio 2026 di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>