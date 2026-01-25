Calciomercato Milan, i rossoneri al momento sono fermi. Si parla spesso di un difensore (qui le voci su Gila, qui invece le voci su Dragusin), ma Massiliano Allegri ha spento ieri in conferenza stampa i possibili rumors. Ecco l'estratto: "A gennaio è difficile trovare i giocatori migliori. Poi ci sono eccezioni, vedi Fullkrug, con il direttore che è stato bravo a portarlo subito. Sembra banale, ma altrimenti avrebbe saltato due partite. Andare a mettere giocatori nella rosa o è per migliorare o è per rimanere così".