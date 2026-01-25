Calciomercato Milan, i rossoneri al momento sono fermi. Si parla spesso di un difensore (qui le voci su Gila, qui invece le voci su Dragusin), ma Massiliano Allegri ha spento ieri in conferenza stampa i possibili rumors. Ecco l'estratto: "A gennaio è difficile trovare i giocatori migliori. Poi ci sono eccezioni, vedi Fullkrug, con il direttore che è stato bravo a portarlo subito. Sembra banale, ma altrimenti avrebbe saltato due partite. Andare a mettere giocatori nella rosa o è per migliorare o è per rimanere così".
Ecco il difensore, ma per il Milan Futuro: vicino il giovane Malick Cissé
Calciomercato Milan, se per la prima squadra tutto tace per il difensore, i rossoneri pensano al Milan Futuro. Vicino il giovane Cissé. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Se il calciomercato della prima squadra al momento sembra fermo sia in entrata che in uscita, il Milan Futuro si muove: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri sarebbero vicini a El Hadj Malick Cissé, difensore centrale senegalese del 2008 che ha disputato il Mondiale Under 17 in Qatar a novembre. Il giovane talento gioca ancora in Senegal, nella Be Sport Academy. Sul profilo si sarebbero interessate anche squadre del calibro del Barcellona e del Lipsia. Cissé, come sottolinea la rosea, sarebbe uno dei due extracomunitari tesserabili dal Milan in questa sessione. Il giocatore inizierebbe con il Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D.
