Roma-Milan 1-1, i rossoneri fanno molta fatica nel primo tempo non riuscendo a salire con il proprio baricentro. La squadra di Gasperini controlla il pallino del gioco e schiaccia il Diavolo in difesa. Decisamente meglio nella ripresa con la squadra che si è alzata trovando anche il gol con De Winter. Poi il rigore di Pellegrini per il pareggio finale. Chi non ha girato è stato l'attacco del Milan, specialmente si è visto un Rafael Leao molto spento in campo. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>