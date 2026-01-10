Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Florenzi racconta: “Ecco come ho capito che ero diventato un leader nell’anno dello Scudetto”

INTERVISTE

Milan, Florenzi racconta: “Ecco come ho capito che ero diventato un leader nell’anno dello Scudetto”

Florenzi sincero: 'Scudetto? Sentivo ci fosse qualcosa. L'anno scorso...'
Ospite al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi ha parlato del suo ruolo nell'anno dello Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nell'ultima puntata del podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, è intervenuto Alessandro Florenzi, ex terzino del Milan e della Nazionale italiana. Tra i vari argomenti, Florenzi ha raccontato anche la sua esperienza in rossonero. In particolare, l'ex Barcellona ha sottolineato il suo ruolo da leader nella stagione dello Scudetto numero 19. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, Florenzi sull'essere stato un leader nell'anno dello Scudetto

—  

Il tuo ruolo è stato importante nell'anno dello Scudetto: "Lo capisci quando gli altri ti guardano in modo diverso quando parli, quando la tua parola vale. Quando capisci che per gli altri la tua parola vale tu fai di tutto per fargli arrivare il concetto che vuoi fargli arrivare, per fargli capire che 'Guarda lo so che oggi sei incazzato perché non hai giocato, ma magari c'è un motivo, magari non ti stai allenando bene'. 'È giusto che tu sia arrabbiato, questa rabbia mettila in campo'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri presenta in conferenza la sfida con la Fiorentina. Nuova intervista a Fullkrug e su Maignan...

Florenzi ha poi aggiunto: "Quando poi vedo che la persona a cui parlo così, in campo poi si trasforma, è come se io ho alimentato lui e lui ha alimentato me. Così cresce la fiducia, c'è energia, la senti, non puoi spiegarla. Io sento quando c'è qualcosa, l'anno dello scudetto sentivo qualcosa. Io l'anno scorso sentivo che non c'era niente, purtroppo devo dirlo, infatti noni, cambi di allenatore...".

Leggi anche
Fullkrug: “Sono molto felice di essere al Milan. Accoglienza incredibile a San Siro”
Fullkrug: “Penso di potermi integrare molto bene al Milan, c’è tanta qualità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA