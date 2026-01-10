Florenzi sincero: 'Scudetto? Sentivo ci fosse qualcosa. L'anno scorso...'

Nell'ultima puntata del podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli , è intervenuto Alessandro Florenzi , ex terzino del Milan e della Nazionale italiana . Tra i vari argomenti, Florenzi ha raccontato anche la sua esperienza in rossonero. In particolare, l'ex Barcellona ha sottolineato il suo ruolo da leader nella stagione dello Scudetto numero 19 . Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, Florenzi sull'essere stato un leader nell'anno dello Scudetto

Il tuo ruolo è stato importante nell'anno dello Scudetto: "Lo capisci quando gli altri ti guardano in modo diverso quando parli, quando la tua parola vale. Quando capisci che per gli altri la tua parola vale tu fai di tutto per fargli arrivare il concetto che vuoi fargli arrivare, per fargli capire che 'Guarda lo so che oggi sei incazzato perché non hai giocato, ma magari c'è un motivo, magari non ti stai allenando bene'. 'È giusto che tu sia arrabbiato, questa rabbia mettila in campo'.