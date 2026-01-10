Pianeta Milan
Fullkrug: “Sono molto felice di essere al Milan. Accoglienza incredibile a San Siro”

Niclas Fullkrug, giocatore del Milan, arrivato in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club: le parole
Alessia Scataglini
Niclas Fullkrug, nuovo giocatore del Milan, arrivato in prestito dal West Ham fino a giugno nella sessione invernale di calciomercato, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club rossonero, alla quale ha rilasciare moltissime dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole sulle prime sensazioni raccolte con addosso la maglia del Milan:

Milan, parla Fullkrug...

—  

Le sue prime sensazioni: Sono molto felice, grato e orgoglioso. È un grande club e una grande squadra, in un momento molto positivo. Il gruppo è già molto solido e di successo: entrare a far parte di una squadra così è sempre una grande cosa per un giocatore“.

Le prime gare da rossonero: La prima partita è stata già speciale, ho sentito che la squadra era felice di avermi in campo e per come gioco, è stata una bella sensazione. Poi ovviamente l’accoglienza a San Siro è stata incredibile: i tifosi mi hanno fatto sentire il loro caloroso benvenuto. È stato molto positivo e speciale per me“.

 

