Milan, Florenzi: 'Leao è fortissimo, ma deve capirlo lui. Ecco perché...'

Milan, l’ex Florenzi su Leao: “Per me è fortissimo, spero lo abbia capito perché non si può più aspettare”

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino del Milan e della Nazionale Italiana Alessandro Florenzi. Ecco le sue parole sull'attaccante rossonero Rafael Leao
Redazione

Alessandro Florenzi, ex giocatore del Milan e della Nazionale, è stato ospite dell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Nel corso dell'intervista ha ripercorso diversi momenti della sua carriera, soffermandosi anche sull'esperienza in rossonero. Inoltre, ha voluto spendere alcune parole su Rafael Leao, attaccante del Milan con cui sono partiti i discorsi per il rinnovo di contratto. Ecco le dichiarazioni di Florenzi sul portoghese.

Milan, le parole di Florenzi su Leao

Sull'attaccante del Milan Rafael Leao: "Per me è fortissimo però siamo sempre lì a dire che è lui che lo deve capire. Spero che lo capisca presto o che l'abbia capito perché non si può più dire che si deve aspettare. Quindi diventa complicato".

Florenzi ha poi continuato: "Quello che ho visto fare a lui l'ho visto fare a grandi personaggi in grandi squadre. Oggi ci sono tante distrazioni fuori dal campo, ma ormai fanno parte di noi. A me ad esempio non aiutava il cellulare prima della partita perché non riuscivo subito a entrare in partita, ma ognuno è diverso. Poi c'è sempre il discorso del dono."

