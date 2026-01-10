Milan, Florenzi: 'Leao è fortissimo, ma deve capirlo lui. Ecco perché...'

Florenzi ha poi continuato: "Quello che ho visto fare a lui l'ho visto fare a grandi personaggi in grandi squadre. Oggi ci sono tante distrazioni fuori dal campo, ma ormai fanno parte di noi. A me ad esempio non aiutava il cellulare prima della partita perché non riuscivo subito a entrare in partita, ma ognuno è diverso. Poi c'è sempre il discorso del dono."