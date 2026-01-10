Milan, Allegri presenta in conferenza la sfida con la Fiorentina. Nuova intervista a Fullkrug e su Maignan…
LEGGI ANCHE: Milan, Allegri presenta in conferenza la sfida con la Fiorentina. Nuova intervista a Fullkrug e su Maignan...
I suoi idoli: “Per me Klose è stato un grande esempio, ha giocato in Italia. Così come anche Rudi Voller e, ovviamente, Bierhoff che ha giocato al Milan. Un grande giocatore. C’erano tantissimi grandissimi attaccanti: Inzaghi, Giroud, Ibrahimovic, Van Basten, Ronaldo… Attaccanti fortissimi che ho sempre guardato“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA