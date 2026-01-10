Niclas Fullkrug , nuovo giocatore del Milan , arrivato in prestito dal West Ham fino a giugno nella sessione invernale di calciomercato, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club rossonero. Il centravanti tedesco voluto raccontare chi sono, per lui, i suoi idoli calcistici, facendo molti nomi legati ai colori rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Fullkrug...

Su come crede di aiutare la squadra: “Penso di potermi integrare molto bene, c’è tanta qualità. Mi piace stare in area, vicino alla porta e lottare nei contrasti difficili, tenendo la palla per la squadra e fare il lavoro sporco. Queste sono le mie qualità che ho già dimostrato qualche volta. Devo fare in modo che la squadra abbia tempo e spazio per pensare, ovviamente devo aiutare anche con i gol“.