De Winter scala le posizioni della difesa del Milan. Test Dybala superato. E ora ...
Milan, De Winter continua a giocare con continuità in questa parte di stagione. Il difensore belga è in netta crescita. Chi è il titolare? Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, De Winter sta continuando a crescere molto bene in questa parte di stagione. Per via di riposo e per l'infortunio di Palvovic alla testa, il difensore belga ha avuto modo di giocare con molta continuità sia da braccetto destro che da braccetto sinistro della difesa a tre di Massimiliano Allegri. Il punto più basso dell'avventura di De Winter al Milan resta la Supercoppa Italiana contro il Napoli. Da centrale isolato su Hojlund ha sofferto tantissimo. Più esterno gioca decisamente meglio. E i motivi sono anche abbastanza chiari.

Milan, De Winter in netta crescita

Contro la Roma il test non era facile: fin dai primi minuti della partita De Winter usciva forte sulla fascia sinistra del Milan per coprire i movimenti esterni di Dybala. Non un avversario facile, anzi. Ebbene De Winter se l'è cavata alla grande giocando con grande istinto, fisicità e alla ricerca dell'anticipo. Dybala non ha trovato molto spazio contro l'ex Genoa. De Winter gioca meglio più esterno perché ha meno campo da coprire, può aiutarsi con la linea di fondo e non deve guidare la difesa, compito di Gabbia.

La crescita è netta, come lo sono le qualità. Inoltre è anche molto bravo sui duelli arei e non è un caso che sia arrivato proprio il suo gol da calcio d'angolo. Una crescita molto importante rispetto alle prime partite in cui è sembrato in netta difficoltà. Il futuro è sicuramente suo, ma anche il presente. Con il ritorno di Pavlovic chi metterà in panchina Allegri? Detto che Gabbia al centro non si tocca, Tomori, Pavlovic e lo stesso De Winter si giocheranno due posti per tre giocatori. Ora non sembra più una scelta così scontata come a inizio stagione.

