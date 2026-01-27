Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari
Sabatini ha quindi concluso così: "Il Milan, come punti, sta facendo di più del valore della squadra che ha. Qual è il valore? Questa difesa ha subito 17 gol quest'anno, l'anno scorso 43 ed era la stessa difesa. E anche lo stesso portiere che sta rendendo di più in questa stagione. Che poi debba giocare meglio credo sia palese".
