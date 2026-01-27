Pianeta Milan
Sabatini: “Milan, deve giocare Füllkrug e non centravanti improvvisati. E devi giocare meglio”

Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha parlato di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi domenica sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 1-1, nel corso della trasmissione 'Pressing' sulle reti 'Mediaset'
Domenica sera, allo stadio 'Olimpico', la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri hanno pareggiato, 1-1, il big match della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 insieme a Juventus-Napoli. Vantaggio rossonero con Koni De Winter al 62', poi il pareggio giallorosso con Lorenzo Pellegrini al 74' su calcio di rigore.

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha commentato, negli studi della trasmissione 'Pressing', sulle reti 'Mediaset', l'esito del match. "Nel primo tempo la Roma ha dominato, si è giocato ad una porta sola. Gli attaccanti del Milan non hanno tenuto un pallone. Nella ripresa si è vista una partita più equilibrata, i gol sono due episodi su calcio piazzato. La vittoria ai punti non esiste però nel calcio. Io resto dell'idea che il Milan deve giocare con Niclas Füllkrug davanti e non con centravanti improvvisati".

Sabatini ha quindi concluso così: "Il Milan, come punti, sta facendo di più del valore della squadra che ha. Qual è il valore? Questa difesa ha subito 17 gol quest'anno, l'anno scorso 43 ed era la stessa difesa. E anche lo stesso portiere che sta rendendo di più in questa stagione. Che poi debba giocare meglio credo sia palese".

