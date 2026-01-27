Pianeta Milan
Antonio Cassano, classe 1982, ex attaccante anche del Milan per 18 mesi dal gennaio 2011 al giugno 2012, proprio non sopporta Massimiliano Allegri, suo ex allenatore, attuale tecnico dei rossoneri e il gioco che fa vedere in campo ogni partita
Antonio Cassano, ex attaccante in Serie A anche del Milan, nel periodo gennaio 2011- giugno 2012, ha parlato, nel corso della trasmissione 'Viva el Fútbol', in streaming su 'Twitch', del Milan di Massimiliano Allegri dopo il pareggio, 1-1, rimediato dai rossoneri allo stadio 'Olimpico' contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

Milan, Cassano: "La Roma poteva vincere 5-0: penso che Allegri non prepari le partite"

"Dove arriverà il Milan? Non tra le prime quattro - ha detto sicuro Allegri -. Le pagelle di Roma-Milan: 6 ad Allegri e 6,5 a Gasperini, questa è la competenza nel calcio italiano. Con questo sono 7 anni che Allegri non vince il campionato e non lo vincerà neanche quest’anno, come non vincerà la Coppa Italia".

Cassano ha quindi proseguito così. "La Roma poteva vincere 5-0, senza se e senza ma. Allegri continua a far ridere i polli, a Como e all’Olimpico gli hanno fatto 70 tiri. A fine gara ha detto di avere la partita in mano sull’1-0. Oggi Allegri non è credibile, è un allenatore scarso e pure bugiardo. Io penso che non prepari le partite".

'FantAntonio' ha poi inveito ancora contro il suo ex tecnico in rossonero. "Non è capace di spiegare il calcio. Como e Roma sono state due partite fatiscenti. Il Milan non arriverà tra le prime quattro o se ci arriverà farà una fatica immane. La proposta del Milan per 30 anni è stata profondamente diversa. Oggi i giocatori, escluso il portiere e Adrien Rabiot che fa la differenza la fa solo in Italia, sono tutti scarsi. Il tempo sta scadendo. Sono convinto che l’anno prossimo gli daranno il benservito, meritatamente”.

