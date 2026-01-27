Cassano ha quindi proseguito così. "La Roma poteva vincere 5-0, senza se e senza ma. Allegri continua a far ridere i polli , a Como e all’Olimpico gli hanno fatto 70 tiri. A fine gara ha detto di avere la partita in mano sull’1-0. Oggi Allegri non è credibile, è un allenatore scarso e pure bugiardo. Io penso che non prepari le partite ".

'FantAntonio' ha poi inveito ancora contro il suo ex tecnico in rossonero. "Non è capace di spiegare il calcio. Como e Roma sono state due partite fatiscenti. Il Milan non arriverà tra le prime quattro o se ci arriverà farà una fatica immane. La proposta del Milan per 30 anni è stata profondamente diversa. Oggi i giocatori, escluso il portiere e Adrien Rabiot che fa la differenza la fa solo in Italia, sono tutti scarsi. Il tempo sta scadendo. Sono convinto che l’anno prossimo gli daranno il benservito, meritatamente”.