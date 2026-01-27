"Anche se era partito forte, aveva provato a pizzicare ma la partita l'ha fatta la Roma. Donyell Malen si è inserito bene perché è forte ed è stato riconosciuto come forte, basta pensare come si cercano con Paulo Dybala. Questa connessione anche domenica sera c'è stata. La Roma ha fatto un grandioso primo tempo e avrebbe meritato il vantaggio. In vantaggio ci è andato il Milan che nel secondo tempo cresce di tono, un approccio buono. Una strategia, non è casuale dettata da quello che è il grande vantaggio del Milan, utilizzare tutta la settimana per preparare la partita".

"Questa è un'idea corretta, rispetto alle squadre che affronterà avrà una situazione di freschezza superiore anche se manca qualche elemento in rosa. Alexis Saelemaekers ha giocato un tempo perché ha recuperato parzialmente. Il Milan quando affronta una big in questa fase della stagione ci arriva al 90% dei casi con la settimana a disposizione, è abbastanza prevedibile il fatto che si possa avere una condizione prevedibile. Se si vuole avere grandi obiettivi bisogna assumere un'identità di proposta, una capacità di sviluppare a prescindere il proprio gioco e produrre il proprio calcio che risulta impronunciabile".

"Pulisic irrinunciabile, Modrić anche" — "Il Milan credo abbia la possibilità di avere un protagonismo maggiore nella proposta calcistica, ma questa passa anche dalla capacità degli attaccanti di incidere, e lì il focus va su Rafael Leão. Sta dando il suo contributo ma per moltiplicare le proprie possibilità di arrivare a un grande possibilità bisogna moltiplicare questo contributo. Contributo che Christopher Nkunku ha portato a tratti, è un giocatore di valore tecnico, ha visione ma quella non è la sua condizione ideale. Per Leão non è un discorso di impiego tecnico e tattico, è un discorso di accensione. Leão deve rimanere acceso per più tempo, il Milan ha bisogno di lui anche se ora può contare su pedine offensive importanti".

"Christian Pulisic è irrinunciabile, Luka Modrić anche, domenica sera ha fatto una partita di sostanza clamorosa abbinata alla qualità immensa che porta al centrocampo del Milan. Se metti Samuele Ricci al posto di Youssouf Fofana, Ricci diventa il secondo e Adrien Rabiot l'incursore maggior quando nella prima base Rabiot era centrocampista e Fofana un attaccante ombra. Le risorse crescono anche in difesa, ha segnato anche Koni De Winter, un giocatore che a gennaio sembrava un flop. Con i suoi valori, applicandosi, può avere il proprio rendimento. La situazione del Milan rimane buona, il secondo posto porta stabilità. Un distacco significativo dalla vetta ma anche dal terzo posto, da chi insegue, nell'ottica di quello che è l'obiettivo, la Champions League".