Verso Bologna-Milan, Italiano non avrà il suo portiere titolare: Skorupski è stato espulso col Genoa

Bologna, col Milan non ci sarà Skorupski. Ecco il motivo
In Genoa-Bologna, il portiere rossoblù Lukasz Skorupski è stato espulso per un clamoroso fallo a 30 metri dalla porta. Col Milan non ci sarà
Redazione

Archiviata la partita contro la Roma di Gian Piero Gasperini disputata allo 'Stadio Olimpico', il Milan di Massimiliano Allegri inizia a pensare alla prossima gara di Serie A. I rossoneri affronteranno nel prossimo impegno di campionato il Bologna di Vincenzo Italiano. Appuntamento fissato alle ore 20:45 di martedì 3 febbraio allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna.

Genoa-Bologna: Italiano perde Skorupski

—  

I rossoblù stanno vivendo il momento peggiore della gestione Vincenzo Italiano. Nelle ultime 9 gare disputate, tra Serie A ed Europa League, il Bologna ha vinto una sola volta (contro il Verona) e perso ben 5 volte. Le ultime due sono arrivate di fila in campionato contro Fiorentina e Genoa.

Quest'ultima, valida per la 22^ giornata, ha avuto dell'incredibile. Dopo essere passati in vantaggio di due gol, la vittoria sembrava in pugno, ma non è andata come previsto. Nel giro di trenta minuti, il Bologna ha subito tre gol, uno più bello dell'altro da Malinovskyi, Ekuban e dall'ex Milan Messias. Come mai questo calo improvviso? Il motivo è semplice: al 56' il portiere del Bologna Skorupski è stato espulso dopo aver commesso un fallo parecchi metri fuori dall'area e, in questo modo, aver interrotto una potenziale occasione da gol visto che la porta era spalancata. Quindi, contro il Milan, il Bologna non avrà il suo estremo difensore titolare e giocherà Federico Ravaglia, affidabile secondo portiere di Vincenzo Italiano.

