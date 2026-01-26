Bologna, col Milan non ci sarà Skorupski. Ecco il motivo

Quest'ultima, valida per la 22^ giornata, ha avuto dell'incredibile. Dopo essere passati in vantaggio di due gol, la vittoria sembrava in pugno, ma non è andata come previsto. Nel giro di trenta minuti, il Bologna ha subito tre gol, uno più bello dell'altro da Malinovskyi, Ekuban e dall'ex Milan Messias. Come mai questo calo improvviso? Il motivo è semplice: al 56' il portiere del Bologna Skorupski è stato espulso dopo aver commesso un fallo parecchi metri fuori dall'area e, in questo modo, aver interrotto una potenziale occasione da gol visto che la porta era spalancata. Quindi, contro il Milan, il Bologna non avrà il suo estremo difensore titolare e giocherà Federico Ravaglia, affidabile secondo portiere di Vincenzo Italiano.