Scudetto, Ambrosini: 'Senza il Milan il campionato sarebbe chiuso'

"Essere a 5 punti dall'Inter è una cosa grossa, è tanta roba per la rosa che ha il Milan. E' una posizione, è una conquista, bisogna rendere merito ad una squadra che sta tenendo vivo il campionato perché se non ci fosse il Milan probabilmente il campionato sarebbe chiuso". Con queste parole si è espresso l'ex centrocampista del Diavolo Massimo Ambrosini durante il post-partita di Roma-Milan, sfida valida per la 22^ giornata di Serie A.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ambrosini: “Se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe chiuso. Bisogna rendere merito a questa squadra”
ULTIME MILAN NEWS
Ambrosini: “Se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe chiuso. Bisogna rendere merito a questa squadra”
Durante il post-partita di Roma-Milan, l'ex centrocampista del Diavolo Massimo Ambrosini ha elogiato i rossoneri per essere ancora in corsa per lo Scudetto. Ecco le sue parole
LEGGI ANCHE: Leao, è il caso di continuare così? Contro la Roma è nulla. Milan: forse serve farlo riposare
Come ha ricordato Ambrosini durante 'Fuoriclasse', programma che va in onda su 'DAZN', il Milan, dopo il pareggio di ieri sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini si trova a 5 punti di distanza dall'Inter capolista che venerdì sera ha spazzato via, in rimonta, il Pisa di Gilardino con un netto 6-2. Quella della capitale è la prima di un trittico di trasferte che vedrà i rossoneri impegnati prima a Bologna e poi a Pisa. Per mantenere vivi i sogni Scudetto sarà necessario fare dei risultati importanti su due campi molto ostici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA