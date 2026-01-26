Scudetto, Ambrosini: 'Senza il Milan il campionato sarebbe chiuso'

"Essere a 5 punti dall'Inter è una cosa grossa, è tanta roba per la rosa che ha il Milan. E' una posizione, è una conquista, bisogna rendere merito ad una squadra che sta tenendo vivo il campionato perché se non ci fosse il Milan probabilmente il campionato sarebbe chiuso". Con queste parole si è espresso l'ex centrocampista del Diavolo Massimo Ambrosini durante il post-partita di Roma-Milan, sfida valida per la 22^ giornata di Serie A.