Milan, in arrivo la firma di Maignan. Novità su Goretzka. In difesa ...

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 27 gennaio 2026. Archiviato il pareggio con la Roma di Gian Piero Gasperini, nelle ultime ore diverse notizie di calciomercato sui possibili nomi per la difesa, ma non solo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, contatti per Goretzka. Mateta ancora possibile? In difesa si lavora per Dragusin e Gila
ULTIME MILAN NEWS
Milan, contatti per Goretzka. Mateta ancora possibile? In difesa si lavora per Dragusin e Gila
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 27 gennaio 2026: dal rinnovo imminente di Mike Maignan, ai contatti per Leon Goretzka e le ultime sulla difesa
© RIPRODUZIONE RISERVATA