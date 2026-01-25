Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Roma-Milan, De Winter elogia Allegri: “Sa molto di calcio”

CONFERENZA

Roma-Milan, De Winter elogia Allegri: “Sa molto di calcio”

Roma-Milan, De Winter elogia Allegri: “Sa molto di calcio” - immagine 1
De Winter, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se Allegri l'ha migliorato: "Sa molto di calcio, imparo molto da lui. Sono migliorato su tutto con lui".

Sui secondi tempi sempre migliori: "Hanno attaccato molto, ma tenere botta è uno delle nostre forze. Lo abbiamo fatto".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Roma-Milan, Mancini spiega il pareggio: “Hanno un grandissimo portiere”
Roma-Milan, Gasperini punta Maignan: “Non è nuovo a queste cose”

© RIPRODUZIONE RISERVATA